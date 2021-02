SolarEdge lance le Grand Jeu SolarEdge 2021: le RDV des pros pour renforcer leur expertise PV

SolarEdge lance le Grand Jeu SolarEdge 2021, une série complète de webinaires interactifs combinant informations techniques, démonstrations pratiques, conseils de vente et interviews d’installateurs partenaires. A ces sessions s’ajoutent les RDV du vendredi qui permettent de réserver 30 minutes avec un membre de l’équipe France pour poser toutes questions techniques, commerciales ou marketing. Ces événements sont conçus pour fournir aux installateurs et aux experts les outils nécessaires au développement de leurs activités dans le domaine du photovoltaïque.

Dès le 8 février et jusqu’au 26 mars, les participants auront l’occasion de démontrer leur expertise au cours de 5 épreuves et pourront tenter de gagner de superbes prix. Toutes les contributions aux épreuves du Grand Jeu seront jugées par le panel d’experts PV de SolarEdge et les gagnants seront annoncés la semaine suivante. Les participants à ces épreuves pourront également accéder à la grande finale qui se déroulera à la fin de l’événement, et tenter de gagner des prix comprenant un voyage pour deux personnes pour visiter l’usine SolarEdge en Hongrie, ou un voyage pour deux personnes en Israël pour visiter l’usine de fabrication automatisée Sella 1.

marketing.solaredge.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/8801/p/p-0b95/t/page/fm/25?utm_source=media&utm_medium=media_annoucement&utm_campaign=frgames&utm_term=0