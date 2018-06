Les parcs photovoltaÃ¯ques de Sainte-HÃ©lÃ¨ne nergies et Puy Bacot nergies inaugurÃ©s ce vendredi 1er juin

Le groupe VALOREM, basé à Bègles, OMNIGREEN, société gérée par OMNES CAPITAL et la commune de Sainte-Hélène inaugurent, le vendredi 1er juin 2018, les parcs photovoltaïques de Sainte-Hélène Énergies et Puy Bacot Énergies, en compagnie des partenaires qui ont

contribué à leur réalisation.

Une énergie propre et locale, qui contribue à remplir les objectifs nationaux

Mis en service en août 2017, les parcs photovoltaïques de Sainte-Hélène Énergies et Puy Bacot Énergies, d’une puissance de 12 MWc chacun, produisent désormais de l’électricité verte. La production annuelle de chaque unité est estimée à 17 150 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique de plus de 6 100 foyers de 4 personnes (hors chauffage et eau chaude). La mise en service de ces deux nouvelles centrales participe donc pleinement aux objectifs de la Loi de Transition Energétique de porter la part des énergies renouvelables à 40 % du mix électrique en 2030.

Des mesures concrètes pour préserver la biodiversité

La biodiversité du territoire a été étudiée pendant plus de 2 ans et ses spécificités prises en compte lors de la construction des parcs.

Une attention particulière a été portée à la molinie, une graminée qui sert d’habitat au Fadet des Laîches, un papillon rare et très menacé à l’échelle européenne. Lors de l’installation des parcs, la molinie a été conservée et protégée afin que le papillon ne perde pas son habitat. Les terrains n’ont subi aucun terrassement et un plan de déplacement a orchestré le trafic des engins de chantier.

Panneaux sur trackers

Les panneaux sont assemblés sur des « trackers », des supports qui suivent la course du soleil tout au long de la journée. En évitant les ombres persistantes au sol, cette technologie est un véritable atout pour la biodiversité, puisqu’elle ne condamne pas l’utilisation des sols.

« Les parcs de Sainte-Hélène Énergies et Puy Bacot Énergies sont des exemples réussis de conciliation entre photovoltaïque et reconquête de la biodiversité » Jean-Yves GRANDIDIER, fondateur et président de VALOREM.

« Nous sommes ravis d’avoir participé à la construction du parc photovoltaïque de Sainte-Hélène Energies en collaboration avec notre partenaire de long terme VALOREM. Ce projet est une belle illustration locale de notre stratégie qui consiste à financer le développement et la construction de capacités de production d’énergie verte exemplaires aux côtés d’ETI leaders du secteur. » Serge Savasta, Président d’Omnigreen et Associé gérant d’Omnes Capital.

