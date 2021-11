Le Club Solaire MÃ©tropolitain d’Aix-Marseille organise un atelier d’accÃ©lÃ©ration de la transition solaire le 2 dÃ©cembre

Le Club Solaire Métropolitain organise sa prochaine réunion le jeudi 2 décembre de 10h à 12h, au campus du Pharo de l’Université d’Aix-Marseille, Amphithéâtre “Jean-Etienne Touze », pour un atelier d’accélération de la transition solaire pour décarboner le territoire. Cet atelier d’échanges aura pour but de transformer le fort potentiel & les nouvelles opportunités, en projets solaires positifs pour l’économie et le climat :

✅ Présentation du nouveau cadre d’opportunités (nouvel arrêté PV avec guichet jusqu’à 500 kW, taux de réfaction augmenté,…)

✅ Focus sur le couplage PV & e-mobilité

✅ Rejoindre le Club Solaire Métropolitain pour accélérer la transition

Le Club Solaire Métropolitain d’Aix-Marseille est né sous l’impulsion d’ENERPLAN en lien avec la Métropole Aix-Marseille Provence, afin d’impliquer les entreprises du solaire, les collectivités locales et les acteurs économiques du territoire, dans une dynamique collective favorable à la transition solaire. L’objectif principal du CSM est de promouvoir la réalisation de projets solaires auprès des acteurs publics et privés, afin que le territoire de la Métropole renforce son attractivité et sa neutralité carbone. Après la création de l’association Club Solaire Métropolitain d’Aix-Marseille fin août 2021 par Aix-Marseille Université, ENERPLAN et sept entreprises, les acteurs de la transition énergétique de la métropole sont invités à rejoindre l’initiative.

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GM8hDQAZak-SnpSl9NkKiavzNcEg50NOp5wUQMhUDj9UOTVYOUFFNFpPT1IwRkJaQ1M2NFRIVFFYRi4u