Les panneaux solaires colorÃ©s Bisol arrivent en exclusivitÃ© chez Oscaro Power !

Et si les toitures photovoltaïques prenaient des couleurs ! Oscaro Power, spécialiste des kits solaire à monter soi-même, élargit son catalogue et propose une large gamme de panneaux colorés pour une intégration parfaite à toute installation. Fini de transiger entre design et efficacité .Les panneaux colorés Bisol Spectrum, conçus, fabriqués et certifiés en Slovénie, au cœur de l’Union européenne, offrent de nombreux avantages. Ils ont été pensés pour se conformer à l’architecture existante, ou pour sublimer une construction moderne. Les couleurs disponibles se fondent parfaitement dans les toits, façades, clôtures et autres parties des bâtiments.

Les modules conviennent également aux bâtiments sous protection du patrimoine et sont idéaux pour les bâtiments classés et les zones de conservation des Bâtiments de France. Les quatre couleurs s’adaptent à chaque situation.

DEEP RED 320 W : Le meilleur choix pour la majeure partie des toits européens. Une couleur profonde et puissante dans les tons de rouge.

FOREST GREEN 300 W : Une teinte qui se marie à merveille avec l’environnement naturel environnant, particulièrement les milieux boisés.

TERRACOTTA ORANGE 280 W : Une merveilleuse combinaison pour les toitures en tuiles.

ALABASTER WHITE 220 W : Une excellente solution pour une intégration aisée en toitures plates ou en façade, tout en gardant les bâtiments plus frais.

En ville, à la campagne, en montagne ou en bord de mer, les panneaux Bisol trouveront leur juste place. Ces panneaux se distinguent aussi par leur garantie exceptionnelle de 15 ans. En ligne sur Oscaro Power !