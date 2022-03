Akuo et Spyropoulos lancent GEARS, un agrÃ©gateur, sur le marchÃ© grec, qui signe ses premiers contrats

Akuo producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, s’associe à Spyropoulos SA, une société leader sur le marché grec de l’opération et maintenance de centrales photovoltaïques, pour lancer GEARS SA (Green Energy Aggregator Services), un nouvel agrégateur en Grèce.

La participation des énergies renouvelables aux mécanismes de marchés de l’énergie via des agrégateurs prend tout son sens aujourd’hui avec une meilleure pénétration au sein des mix énergétiques permise grâce au Green Deal européen. Les énergies renouvelables se présentent comme une solution de long terme pour réduire les coûts énergétiques considérablement élevés et la menace pour la sécurité énergétique qui se manifestent actuellement dans l’UE.

Un nouvel agrégateur sur la Bourse grecque de l’électricité à destination des producteurs d’énergie renouvelable

GEARS SA fournit actuellement une solution clé en main de représentation sur le marché pour les producteurs photovoltaïques grecs. Avec des prévisions de production de grande précision et des accès sur les marchés spot et dérivés, GEARS bénéficie de l’expertise sur les activités de marché développée au sein d’Akuo et profite des derniers développements en matière d’analyse de données en temps réel et de nouveaux algorithmes pour apporter de la valeur aux producteurs photovoltaïques grecs. En outre, GEARS propose des services de surveillance, d’exploitation et de maintenance visant à optimiser les performances des actifs.

De premiers contrats signés

GEARS a d’ores et déjà signé des premiers contrats avec des centrales solaires situées dans différentes régions grecque, et représente plus de 55 MW auprès de l’Hellelenic Stock Exchange. D’autres centrales doivent intégrer le périmètre commercial de GEARS dans le courant du premier trimestre 2022.