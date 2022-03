QualitÃ© â€“ SÃ©curitÃ© â€“ Environnement : VSB Ã©nergies nouvelles triplement certifiÃ©

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce le renouvellement de sa triple certification ISO 9001, 14001 et 45001 attribuée par l’AFNOR. Un engagement gagnant qui permet à VSB de revendiquer un taux de satisfaction de plus de 85 % de la part de ses clients !



En 2015 VSB énergies nouvelles s’engage dans une démarche visant à renforcer sa structuration et à améliorer ses process. Cette stratégie passe alors par l’obtention d’une première certification (ISO 9001 – système de management de la qualité) en décembre 2016. VSB poursuit en 2018 avec les certifications ISO 14001 (système de management environnemental) et 45001 (système de management de la santé sécurité au travail) pour ensuite acter une triple certification cette même année. C’est cette triple certification qui vient d’être renouvelée fin 2021. Pérenniser la logique de la triple certification constitue un engagement fort de VSB énergies nouvelles : si une des certifications venait à être perdue, c’est toutes les certifications qui le seraient de facto.

Un engagement à tous les niveaux

Concrètement, cette triple certification a été traduite en deux politiques internes : une Qualité et une SSE (Santé, Sécurité et Environnement), incluant notamment 6 règles essentielles pour la vie*. Un Système de Management Intégré prenant en compte toutes ces notions a été déployé et mis en œuvre. Ce dernier impacte aussi bien le management et la stratégie d’entreprise, que la vie quotidienne des collaborateurs de VSB. Rien n’est laissé au hasard, du choix de l’emplacement des locaux (toujours en centre-ville, proche d’une gare afin d’éviter le recours au véhicule individuel), à la promotion des transports respectueux de l’environnement en passant par de nombreuses bonnes pratiques. Cette exigence impacte également les partenaires de VSB énergies nouvelles. Ces derniers sont sélectionnés selon des techniques et des critères bien précis : les acteurs locaux sont privilégiés afin d’éviter des transports intempestifs, ainsi que les professionnels ayant eux aussi à cœur de limiter leurs impacts par exemple en évitant de surdimensionner les infrastructures pour éviter la bétonisation.

Des objectifs et des résultats très concrets

Outre le maintien des certifications, VSB énergies nouvelles s’est aussi fixé des objectifs très concrets : réduire le nombre d’accidents, faire de la sécurité un thème obligatoire de toute réunion de maitrise et de direction, maitriser et réduire l’impact environnemental sur l’ensemble des activités en y intégrant la perspective de cycle de vie, et enfin rédiger des consignes et des procédures garantissant la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Une stratégie qui se solde par des résultats plus que satisfaisants : VSB énergies nouvelles s’approche du zéro accident avec un taux inférieur à 4. Dans la même lignée, l’entreprise revendique un taux de satisfaction de plus de 85% de la part de ses clients suite aux enquêtes réalisées systématiquement après chaque chantier. « Nous nous sommes lancés dans une démarche d’une très grande exigence en 2015 », reconnait François Trabucco, Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Mais le résultat a été plus que bénéfique. Désormais aucune décision n’est prise sans prendre en considération la qualité, la sécurité et notre impact environnemental. Cette triple démarche fait désormais partie de notre ADN et nous engage dans un processus d’amélioration continue pour le bien de tous. » Cet audit de renouvellement de la triple certification VSB a duré une semaine. Les activités auditées sont celles du siège social et de l’ensemble des agences de VSB. Pour la partie terrain, un site photovoltaïque en exploitation et maintenance et un site éolien en construction ont également été visités. La triple certification est renouvelée tous les 3 ans.