Les JournÃ©es Nationales de L’Ã©nergie Solaire (JNES) 2021 prennent de la hauteur

La toute prochaine édition des Journées Nationales de l’Energie Solaire aura lieu du 25 au 27 août 2021 à Odeillo, dans les montagnes cerdanes des Pyrénées Orientales. Ce regroupement sera l’occasion d’échanger sur les enjeux scientifiques, les défis technologiques et les modèles économiques dans des domaines divers tels que la connaissance du gisement solaire et l’optimisation de la collecte, les énergies renouvelables, les matériaux et composants pour la conversion et le stockage de l’énergie (sous ses formes thermique, électrochimique ou électrique), la production et le stockage réparti ou centralisé à travers la connexion réseau et/ou la conversion sous d’autres vecteurs énergétiques, les bâtiments et villes solaires… Organisé par FédEsol et le CNRS, le congrès JNES s’adresse à des doctorants, chercheurs, ingénieurs, chefs d’entreprises, responsables de pôle de compétitivité et collectivités… pour débattre sur une vision prospective et volontariste du développement du secteur des énergies renouvelables, avec un focus sur l’énergie solaire. Lors de la dernière session, en 2019, les deux premières journées avaient été l’occasion de présenter l’état de l’art des différents domaines, de susciter des débats, de créer des connexions et de faire émerger des projets entre les acteurs.

