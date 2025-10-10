Les onduleurs Solis hybrides triphasÃ©s 12â€“20 kW obtiennent la Certification TÃœV Rheinland pour lâ€™Autriche

Solis Technologies, lâ€™un des principaux fabricants mondiaux dâ€™onduleurs photovoltaÃ¯ques et de solutions de stockage dâ€™Ã©nergie, a reÃ§u le Certificat de ConformitÃ© de TÃœV Rheinland pour sa derniÃ¨re gamme dâ€™inverseurs hybrides triphasÃ©s de 12 Ã 20 kW, confirmant sa conformitÃ© aux normes de raccordement au rÃ©seau autrichien. Les modÃ¨les certifiÃ©s incluent les S6-EH3P12K-H, S6-EH3P15K-H, S6-EH3P20K-H ainsi que leurs variantes ND-H (version du firmware A1). Tous ont passÃ© avec succÃ¨s des tests rigoureux selon TOR Stromerzeugungsanlagen Typ A Version 1.3:2024 et OVE-Richtlinie R25/03.20.

En plus de cette prestigieuse certification, la nouvelle gamme de Solis dÃ©montre dÃ©jÃ sa fiabilitÃ© dans des applications rÃ©elles. Un rÃ©cent projet de 24 kW Ã Cologne, en Allemagne, rÃ©alisÃ© par Ihr Elektrotechnik Team, a utilisÃ© les onduleurs S6-EH3P (12â€“20) K-H de Solis. Cette installation met en Ã©vidence la polyvalence de la gamme, offrant des solutions solaires efficaces et fiables pour des applications Ã lâ€™Ã©chelle commerciale. Â« Cette certification reprÃ©sente une Ã©tape importante pour Solis Â», a dÃ©clarÃ© Sandy Woodward, Directeur GÃ©nÃ©ral de Solis Europe. Â« Elle tÃ©moigne de notre engagement constant Ã fournir des produits sÃ»rs et de haute qualitÃ© respectant les normes internationales les plus strictes. Pour nos clients, cela signifie la confiance quâ€™ils investissent dans des solutions solaires fiables et prÃªtes pour lâ€™avenir. Â»

Solis a toujours concentrÃ© son dÃ©veloppement Ã rendre lâ€™Ã©nergie solaire plus accessible et plus fiable dans le monde entier. GrÃ¢ce Ã la certification TÃœV Rheinland et Ã des projets rÃ©ussis comme celui de Cologne, ses onduleurs hybrides sont prÃªts Ã rÃ©pondre Ã la demande croissante en Europe et au-delÃ , contribuant ainsi Ã accÃ©lÃ©rer la transition vers une Ã©nergie propre et durable.Â Ce jalon renforce la position de Solis en tant que partenaire de confiance pour les installateurs et les utilisateurs finaux, tout en soulignant la mission de lâ€™entreprise : fournir des solutions innovantes et durables qui soutiennent un avenir plus vert.