CVE fait rouler les TGV au solaire

SNCF Ã‰nergie, filiale de SNCF Voyageurs, et CVE viennent de signer un contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (Power Purchase Agreement â€“ PPA ou Contrat dâ€™Achat Direct – CADE) dâ€™une durÃ©e de 20 ans. Ce partenariat permettra Ã CVE de fournir Ã SNCF Ã‰nergie environ 60 gigawattheures (GWh) dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an, produite par la centrale solaire des GenÃªts actuellement en construction. Un contrat structurant pour sÃ©curiser lâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© verte et accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Le contrat porte sur lâ€™ensemble de la production de la centrale photovoltaÃ¯que des GenÃªts, un actif que CVE est en train de construire sur la commune de DomÃ©rat, dans le dÃ©partement de lâ€™Allier. La mise en service de la centrale est prÃ©vue pour fÃ©vrier 2027, et sa production permettra Ã SNCF Voyageurs de sÃ©curiser une part significative de ses besoins en Ã©lectricitÃ© tout en limitant son exposition Ã la volatilitÃ© des prix de marchÃ© dans la durÃ©e. Ce contrat avec SNCF Voyageurs sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie du groupe CVE de renforcer son accompagnement dâ€™entreprises et industries de toutes tailles dans la sÃ©curisation de leur approvisionnement Ã©nergÃ©tique.

Une production dâ€™Ã©nergie au service de la mobilitÃ© bas carbone

La production annuelle de la centrale des GenÃªts Ã©quivaut Ã un quart de la consommation Ã©lectrique annuelle des relations TER sur la RÃ©gion Auvergne â€“ RhÃ´ne Alpes. En sâ€™inscrivant dans une dÃ©marche de long terme, ce contrat contribue directement Ã lâ€™objectif de SNCF Voyageurs dâ€™atteindre entre 40 et 50 % dâ€™Ã©nergies renouvelables dans son mix Ã©lectrique dâ€™ici 2026, dont 20 % via des PPA. Avec ce nouvel accord, 830 GWh ont dÃ©sormais Ã©tÃ© contractualisÃ©s dans le cadre du programme de PPA de SNCF Ã‰nergie, pilotÃ© depuis 2018.

Â« Toute lâ€™Ã©quipe PPA de SNCF Energie est particuliÃ¨rement heureuse de la signature de ce nouveau contrat PPA avec CVE dans la continuitÃ© de la contractualisation et mise en production depuis 2021 de la centrale solaire Plaine des MÃ©es. Nous nous rapprochons de notre objectif de contractualiser 1100 GWh de production EnR dâ€™ici 2026 Â» confirme Richard FÃ©camp, Directeur GÃ©nÃ©ral de SNCF Energie chez SNCF Voyageurs.

CVE renforce sa position dâ€™acteur engagÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique en France

Â

En signant ce second PPA avec SNCF Ã‰nergie (un 1er PPA avait Ã©tÃ© signÃ© en 2019), CVE dÃ©montre une nouvelle fois sa capacitÃ© Ã proposer des solutions compÃ©titives et pÃ©rennes dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable aux entreprises de toutes tailles et aux acteurs publics. Ce contrat reflÃ¨te Ã©galement la volontÃ© de CVE dâ€™ancrer durablement ses projets au coeur des territoires et de contribuer activement aux objectifs climatiques nationaux. Â« Ce contrat avec SNCF Ã‰nergie marque une Ã©tape clÃ© pour CVE. Il dÃ©montre notre capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux prioritÃ©s de nos clients afin quâ€™ils sÃ©curisent leurs coÃ»ts dans la durÃ©e et rÃ©duisent leur empreinte carbone. Pour un acteur comme la SNCF, grand consommateur dâ€™Ã©nergie, ce PPA est une rÃ©ponse concrÃ¨te, durable et structurante. Nous sommes fiers de contribuer avec ce second PPA Ã la transition Ã©nergÃ©tique dâ€™un leader mondial du transport de voyageurs et de marchandises Â» prÃ©cise Pierre de Froidefond, co-prÃ©sident de CVE.

Â