Transiâ€™sun et Novar signent un partenariat stratÃ©gique pour le co-dÃ©veloppement de projets agrivoltaÃ¯ques en France

Transiâ€™sun, dÃ©veloppeur indÃ©pendant spÃ©cialisÃ© dans les centrales photovoltaÃ¯ques au sol et agrivoltaÃ¯ques, et Novar, acteur majeur des Ã©nergies renouvelables en Europe, annoncent la signature dâ€™un accord de partenariat pour le co-dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille de projets agrivoltaÃ¯ques en France.Â Cet accord porte sur 77 MWc de projets en cours dâ€™Ã©tudes dâ€™impact et 50 MWc de projets en cours de dÃ©veloppement. DÃ©tailsÂ !

Les projets fruits du partenariat Transiâ€™sun et Novar sont principalement situÃ©s dans les dÃ©partements de la Creuse et de lâ€™Indre, en partenariat Ã©troit avec des exploitants agricoles locaux. Ils associent maintien et valorisation des pratiques agricoles (pÃ¢turage bovin et grandes cultures) et production dâ€™Ã©nergie solaire dÃ©carbonÃ©e. Â« Ce partenariat avec Novar nous permet de franchir une Ã©tape clÃ© dans la structuration de notre portefeuille de projets agrivoltaÃ¯ques. Ensemble, nous mettons nos expertises complÃ©mentaires au service des agriculteurs et des territoires pour dÃ©velopper des projets alliant performance agricole et Ã©nergÃ©tique Â» souligne JÃ©rÃ´me Greffier, PrÃ©sident et co-fondateur de Transiâ€™sun.

Renforcer la viabilitÃ© des exploitations agricoles

Par cet accord, les deux partenaires sâ€™engagent Ã dÃ©velopper conjointement les centrales agrivoltaÃ¯ques jusquâ€™Ã leur mise en service et leur exploitation, visant ainsi Ã soutenir la transition Ã©nergÃ©tique des territoires ruraux, en renforÃ§ant la viabilitÃ© des exploitations agricoles au travers dâ€™une combinaison de services rendus tels que dÃ©finis dans le dÃ©cret du 8 avril 2024 : amÃ©lioration du potentiel et de l’impact agronomiques, amÃ©lioration du bien-Ãªtre animal, adaptation au changement climatique, protection contre les alÃ©as. Â« Lâ€™alliance avec Transiâ€™sun illustre notre volontÃ© dâ€™investir dans des projets de long terme, au service de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise et du monde agricole. Les projets dÃ©veloppÃ©s en commun permettront de conjuguer innovation, durabilitÃ© et retombÃ©es locales positives Â» ajoute Francisco Varela, Country Manager France de Novar.Â Les premiers projets issus de ce partenariat devraient atteindre le stade de construction Ã partir de 2029 pour une mise en service progressive Ã lâ€™horizon 2030. Â«Â Notre objectif ambitieux est dâ€™ailleurs de produire 4 GW dâ€™Ã©nergie renouvelable dâ€™ici 2030, soit de quoi alimenter un million de foyersÂ Â» conclut Francisco Valera.