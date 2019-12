Les onduleurs solaires ABB, pilotes de lâ€™autoconsommation

La dernière génération d’onduleurs de chaînes ABB est encore plus innovante et performante grâce à la régulation intégrée assurant le contrôle de l’énergie pour l’autoconsommation des sites tertiaires et industriels. Détails !

Les acteurs de la filière photovoltaïque se focalisent progressivement vers l’autoconsommation totale sans injection permettant notamment de s’affranchir des contraintes administratives d’obligation d’achat et de raccordement. Dans cette démarche, ABB permet aux propriétaires de centrales solaires de tirer le maximum d’énergie de leurs onduleurs sans avoir besoin d’investir dans des solutions supplémentaires et complexes. La régulation zéro injection ABB est compatible avec les réglementations définies par les gestionnaires de réseau à travers le monde. En installant simplement des onduleurs de la série PVS et un compteur d’énergie standard, ABB propose la seule offre sur le marché ne nécessitant pas de contrôleur externe. Cela en fait un atout aussi bien en termes d’investissement que de fiabilité et de simplicité de mise en œuvre.

Algorithme de régulation

Afin de fonctionner en autoconsommation, le compteur d’énergie, installé au point de connexion BT ou HT, doit être relié par une simple liaison RS485 ou Ethernet à l’un des onduleurs ou via le routeur local. Toute la gamme d’onduleurs PVS inclut l’algorithme de régulation, facilement configurable via l’application mobile « ABB Ability™ Installer for Solar Inverters » et garantit le contrôle dynamique de tous les onduleurs de la centrale en suivant la courbe de consommation. La performance du système peut être visualisée et mesurée gratuitement avec l’application « ABB Energy Viewer » ou la supervision « Cloud Aurora Vision® ». Fort de ces avantages, ABB a permis l’installation de nombreux sites en autoconsommation à travers la France et le monde. Cette technologie assure aux exploitants de bâtiments commerciaux et industriels ayant des consommations électriques importantes de faire des économies significatives sur leur facture et réduire leur impact environnemental. La gamme PVS regroupe les onduleurs PVS-50-TL et PVS-100-TL (55kW et 100kW) pour les installations en 1000VDC et l’onduleur PVS-175-TL en 1500 VDC (185kW).

Dans le résidentiel, ABB n’est pas en reste

ABB est également présent sur le marché de l’autoconsommation résidentiel grâce aux onduleurs UNO-DM et REACT2. Les gammes d’onduleurs UNO-DM et REACT2 permettent de fonctionner sur le même principe (onduleur et compteur d’énergie uniquement). L’onduleur hybride Solaire-Batterie REACT2 augmente le taux d’autoconsommation grâce à la gestion intelligente de l’énergie en combinant stockage par batterie et la possibilité de piloter des charges.

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=bVVBqinFFlA“>Voir la vidéo…</a>