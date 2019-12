Energaia : les solutions digitales de Tecsol et Sunchain pour une Ã©nergie solaire optimisÃ©e

Le bureau d’études Tecsol, près de quarante ans d’expérience dans le solaire, et la start-up Sunchain seront présents lors du forum Energaia 2019 de Montpellier. L’occasion de présenter aux acteurs de la filière solaire l’étendue des innovations et des solutions mises en œuvre pour optimiser tous types d’installations photovoltaïques.

Le BE

Les accords de Paris pour lutter contre les changements climatiques, les politiques RSE des entreprises, la volonté politique des élus, le désir des citoyens font aujourd’hui que l’énergie solaire est fortement plébiscitée. Mais toujours facile de passer le cap. Par son expertise, le bureau d’études Tecsol se positionne comme le partenaire idéal des projets solaires dans le bâtiment, en revente ou en autoconsommation individuelle ou collective, dans l’agriculture ou au sol. Fort de sa trentaine d’ingénieurs et de sa cellule juridique, le bureau d’études installé à Perpignan mais aussi à Paris, Lyon, Orange, Toulouse et Bordeaux réalise des études de faisabilité et de la maîtrise d’œuvre à destination de tous types de maîtres d’ouvrage privés ou publics. Une équipe d’ingénieurs de Tecsol sera disponible durant l’intégralité du salon Energaia pour apporter des informations aux potentiels porteurs de projets solaires.

Le monitoring

En matière de récupération et de traitement de data et de télésuivi photovoltaïque ou thermique, la panoplie de Tecsol s’est enrichie au fil des années sur sa gamme de matériel & prestation avec plus 3000 installations solaires en supervision :

TECSOL DATA SUN : données ensoleillement satellite

TECSOL CONSO : mesures de consommation pour les études d’autoconsommation

TECSOL TIC : mesures index compteur Enedis pour suivi et facturation

TECSOL ALARM : détection en temps réel arrêt onduleur / Centrale

TECSOL ONE PV : télésuivi PV petite installation

TECSOL ONE TH: télésuivi TH petit chauffe-eau solaire individuel

TECSOL NRJ : Solution télésuivi TH intermédiaire avec bilan énergétique par compteur d’énergie communicant

TECSOL ANALYTICS PV : télésuivi détaillé PV par ingénieur

TECSOL ANALYTICS TH: télésuivi détaillé TH par ingénieur

Trois ingénieurs du pôle télésuivi de Tecsol seront présent sur le stand durant les deux jours du salon pour rencontrer les maîtres d’ouvrage intéressés par ces solutions digitales à haute valeur ajoutée.

La Start-Up

Côte Sunchain, les premiers projets de blockchain liés à la répartition de l’énergie dans le cadre de projets d’autoconsommation solaire collective sortent de terre. Ainsi le projet de Prémian dans l’Hérault, une première en France, instrumenté par Sunchain a donné de premiers résultats probants. Avant de nouveaux projets dans l’Aveyron. Par ailleurs, les équipes de Sunchain ont développé un espace client où il est possible pour les consom’acteurs de visualiser l’énergie répartie, celle produite et celle injectée pour une meilleure appropriation de cette énergie propre. Christophe Courtois, PDG de Sunchain sera également présent durant les deux jours du salon, un rendez-vous incontournable pour la profession.

Tecsol sur Energaia : Hall B2 – Allée A- Stand 13