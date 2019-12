La plateforme europÃ©enne de technologie et d’innovation pour le photovoltaÃ¯que / ETIP PV) soutient le Green Deal europÃ©en

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le 11 décembre 2019 l’initiative « Green Deal européen» de l’Union européenne. La Commission européenne a dévoilé son accord vert européen très attendu, décrivant une longue liste d’initiatives politiques visant à mettre l’Europe sur la bonne voie pour atteindre des émissions nettes de réchauffement planétaire d’ici 2050.

“Ce moment est à comparer avec le premier homme qui marche sur la lune », a déclaré la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué vidéo. “Notre objectif est de réconcilier l’économie avec notre planète” et “de la faire fonctionner pour nos citoyens”, a-t-elle ajouté, décrivant la politique climatique comme la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe. L’Europe veut être à l’avant-garde des industries respectueuses du climat et des technologies propres, a-t-elle expliqué, ajoutant: “Je suis convaincue que l’ancien modèle de croissance basé sur les combustibles fossiles et la pollution est dépassé et déconnecté de notre planète”.

Marko Topic, président d’ETIP PV: «ETIP PV soutient pleinement l’initiative « The European Green Deal ». ETIP PV partage la vision d’un avenir durable avec un système énergétique européen et mondial propre! Grâce à la disponibilité abondante de la lumière du soleil, à la modularité de la technologie et aux réductions continues des coûts, le solaire photovoltaïque deviendra la plus grande source d’énergie au monde et pourra relever le défi de la décarbonisation drastique. Pour y arriver, nous suggérons de fixer deux objectifs pour la nouvelle Commission européenne:

1) créer un marché d’installation photovoltaïque de 40 GW par an en Europe d’ici la fin du mandat, avec 10 GW de PV fabriqués dans l’UE;

2) S’engager dans le plan d’investissement pour une Europe durable, prévu en janvier 2020, pour financer au moins une usine de fabrication à l’échelle GW avant la fin 2021. »

La plateforme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) envisage un monde avec un approvisionnement en électricité 100% renouvelable où l’électricité est accessible à tous et où l’électricité fait des percées majeures dans la satisfaction de la demande finale d’énergie pour la vie, y compris les communications, le transport zéro-émission et la mobilité, le chauffage et le refroidissement efficaces, et même des carburants, des produits chimiques et des matériaux durables. En appliquant le solaire PV, les bâtiments deviendront de plus en plus des lieux de production d’énergie et pas seulement de consommation d’énergie. ETIP PV a déjà distribué son document de vision « L’énergie solaire photovoltaïque : big and beyond. Une énergie durable pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré » lors du dernier sommet des Nations Unies sur le climat« Cop 24 » à Katowice, en Pologne.

<a href=”http://etip-pv.eu/publications/etip-pv-publications/”>Plus d’infos…</a>