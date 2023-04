Eiffel Investment Group et Green Genius s’associent pour réaliser 500 MW d’énergie solaire en Italie

La société d’énergie renouvelable Green Genius et le fonds Eiffel Transition Infrastructure, géré par Eiffel Investment Group, ont créé une co-entreprise pour développer et construire ensemble un portefeuille de parcs solaires de 500 MW en Italie. Dans le cadre de cette co-entreprise, Eiffel investira initialement jusqu’à 15 millions d’euros pour financer le développement de ce portefeuille. Des fonds supplémentaires seront consacrés ultérieurement à la construction des actifs. Détails !

La création de cette nouvelle co-entreprise s’inscrit dans la continuité des relations entre Eiffel Investment Group et Green Genius, partenaires depuis 2019 sur des projets photovoltaïques en Pologne, en Italie et en Espagne. Grâce à cette nouvelle opération, Green Genius développera 500 MW d’actifs en Italie (principalement dans les Pouilles et en Sardaigne) et Eiffel financera cette phase critique pour obtenir les permis et autorisations nécessaires par le biais d’un financement en fonds propres. Green Genius dirigera le processus de développement jusqu’à ce que les projets soient prêts à construire. Le début de la construction est prévu pour la fin de l’année 2023. Cette solution innovante de financements en fonds propres est proposée par Eiffel Transition Infrastructure1, un fonds conçu pour fournir des fonds propres court terme pour des portefeuilles d’actifs d’infrastructure d’énergie renouvelable en Europe, et lancé en 2022 par le gérant d’actifs français. Une fois opérationnels, ces projets devraient générer de l’électricité verte à hauteur de la consommation de plus de 90 000 foyers, contribuant ainsi à éviter l’émission de l’équivalent de 330 000 tonnes de CO2 par an.

L’Italie, un marché clé

“La décarbonation de l’Europe nécessite d’importants capitaux sous diverses formes. Cette solution de capital innovante proposée par notre partenaire apporte de la flexibilité et ouvre de nouvelles opportunités dans le processus complexe de développement des énergies renouvelables. L’Italie est l’un de nos marchés clés où la société a déjà développé des projets avec succès par le passé “, déclare Rokas Bancevičius, directeur financier de Green Genius. Pierre-Antoine Machelon, responsable des infrastructures chez Eiffel, ajoute : ” Cet investissement est le fruit d’une collaboration de longue date avec Green Genius avec qui nous sommes très heureux de nous associer sur cette nouvelle plateforme. Il s’agit du deuxième investissement de notre stratégie de fonds propres lancée en novembre 2022 pour accélérer le développement de projets renouvelables en Europe à travers le fonds Eiffel Transition Infrastructure.”

Green Horse Legal Advisory et NautaDutilh N.V. ont agi en tant que conseillers juridiques et fiscaux d’Eiffel Investment Group. Par ailleurs, Walless a agi en tant que conseiller de Green Genius.

Encadré

À propos de Green Genius !

Green Genius est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables qui développe, construit et exploite des projets d’énergie solaire, de biogaz, d’énergie éolienne et d’hydrogène vert. Actuellement, les projets de l’entreprise sont développés dans 8 pays européens. D’ici 2025, la capacité totale des projets d’énergie renouvelable mis en œuvre par Green Genius devrait atteindre 2 GW. Green Genius a accumulé plus de 15 ans d’expérience. Chaque année, l’entreprise produit environ 315 GWh d’énergie verte, ce qui permet d’économiser plus de 210 000 tonnes de CO2. C’est approximativement la quantité que 10 millions d’arbres absorbent en un an. Green Genius fait partie du groupe international d’entreprises Modus Group, présent sur 11 marchés européens.