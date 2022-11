Les onduleurs KOSTAL compatibles avec de nouvelles batteries de stockage LG Energy Solution

KOSTAL Solar Electric attache une très grande importance aux connexions intelligentes. Cela se traduit désormais par la compatibilité entre les onduleurs KOSTAL de la série PLENTICORE et les batteries de stockage RESU FLEX de LG Energy Solution. Une synergie de bon aloi !



Comme les exigences en matière d’autosuffisance énergétique à partir de sources renouvelables, et ce avec une grande flexibilité, ne cessent de croître, le défi pour le système KOSTAL-LGES réside avant tout dans l’obtention d’une performance efficace. Les onduleurs KOSTAL PLENTICORE plus et PLENTICORE BI forment, avec les systèmes de stockage LGES, un tandem moderne pour une plus grande indépendance dans la production d’énergie solaire. La batterie NMC haute tension RESU FLEX offre une capacité de stockage utile de 8,6 kWh à 17,2 kWh. Stefan Krokowski, responsable des ventes chez LG Energy Solution, explique l’avantage pour le consommateur que KOSTAL s’accorde également à promouvoir en matière de technologie des onduleurs : « La nouvelle série LGES RESU avec son niveau de performance de batterie d’avant-garde a été conçue pour offrir aux consommateurs de nouvelles libertés grâce à l’autosuffisance énergétique ». « En combinaison avec les onduleurs KOSTAL, chaque consommateur peut ainsi obtenir le produit de son choix », confirme Thomas Garber, Senior Product Manager chez KOSTAL Solar Electric. En matière de partenariats, KOSTAL place la barre très haut en termes de flexibilité, d’efficacité et de sécurité.

Des onduleurs intelligents rencontrent des systèmes de stockage puissants

Les onduleurs PLENTICORE (IP65) ainsi que le système de stockage LGES RESU FLEX (IP55) peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. Que ce soit dans la cave, la buanderie ou tout simplement sur le mur extérieur de la maison, à une température ambiante comprise entre -10 et +50 degrés, tout fonctionne sans problème avec les modules de stockage, à la fois pour une utilisation privée et commerciale. LGES RESU FLEX mise sur une solution modulaire adaptée au montage mural et au sol. De plus, elle est extensible de manière flexible et facile à manipuler. La compacité du système de stockage se traduit notamment par une profondeur dimensionnelle de 14,8 cm par unité de module. Trois composants principaux constituent l’équipement de base : Une unité de commande et au moins deux modules de batterie d’une puissance de 4,3 kWh chacun complètent le système de stockage RESU FLEX. La plage de tension varie, selon la conception, entre 192 et 531,2 volts, avec un courant de charge/décharge maximal de 22 ampères pour le PLENTICORE BI et de 13 ampères pour le PLENTICORE plus. On obtient ainsi une puissance de charge/décharge de 2,5 à 6,5 kW (PLENTICORE plus) ou jusqu’à 10 kW (PLENTICORE BI), qui garantit l’alimentation en énergie. Pour ce faire, les onduleurs PLENTICORE disposent de composants de sécurité spécifiques et conformes, et garantissent un fonctionnement sans faille. LGES RESU FLEX offre également une sécurité suffisante contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. La communication se fait via RS485 vers l’onduleur de la série PLENTICORE. La mise en service et la surveillance sont facilitées par l’application gratuite KOSTAL Solar App. Il en résulte un duo de systèmes de stockage solaire performant pour une plus grande autarcie.

Les onduleurs hybrides et chargeurs KOSTAL

Le PLENTICORE plus en tant qu’onduleur hybride est la solution polyvalente parfaite pour toutes les configurations d’installation imaginables et permet un raccordement simple à LGES RESU FLEX. Véritable machine à tout faire, le PLENTICORE plus fournit entre 3 et 10 kW lorsqu’il est utilisé seul et peut atteindre des puissances plus importantes lorsqu’il est associé à deux ou plusieurs appareils. Il régule de manière dynamique et met ainsi à disposition la plus grande quantité possible d’électricité autoproduite disponible au bon moment. Le PLENTICORE BI est également compact dans ses dimensions. L’onduleur chargeur est un véritable concentré de puissance pour une utilisation quotidienne. Il est disponible dans les catégories de puissance 5,5 et 10 kW, avec un courant d’entrée de 26 ampères. Cela fait de l’onduleur chargeur de KOSTAL un candidat parfait pour une extension de l’installation PV existante.

« L’équipement des onduleurs KOSTAL répond à tous les souhaits », déclare Thomas Garber. « Gestion intelligente de l’ombrage, rendement élevé, parfaitement intégrable grâce à des interfaces courantes ultramodernes, souplesse de conception grâce à une configuration des strings flexible, utilisation privée ou commerciale »

Encadré

100% automatique

Les onduleurs KOSTAL de la série PLENTICORE peuvent être directement connectés aux batteries de stockage de LG Energy Solution grâce au KOSTAL Smart Energy Meter et au KOSTAL Energy Meter. Avec KOSTAL AutoUpdate, toutes les mises à jour du logiciel (même rétroactives pour les modèles d’onduleurs précédents) sont installées de manière entièrement automatique pour une commande simple de partenaires de batterie compatibles, sans aucune autre intervention.