Ener-Pacte lÃ¨ve des fonds pour accroÃ®tre son parc solaire sous gestion et Ã©largir son offre de service

Ener-Pacte sécurise les centrales solaires de première génération installées en toiture et garantie le revenu avant impôt de leur propriétaire, des non-professionnels souvent investisseurs ou agriculteurs. Après une première levée de fonds en 2020 consacrée en grande partie au volet R&D, l’entreprise vient de lancer une deuxième levée de fonds citoyenne en obligations via la plateforme Lita.co. Les 1,5 million d’euros attendus complèteront le tour de table d’1 million d’euros récemment réalisé auprès de ses investisseurs historiques (JBC2, BCM Energy et plusieurs business angels). L’objectif d’Ener-Pacte est de se déployer sur l’ensemble du territoire pour agrandir son parc de centrales solaires sous gestion (131 actuellement) et de préparer une nouvelle offre pour accompagner les porteurs de projet de centrales solaires neuves.

L’activité d’Ener-Pacte est née en 2016 du constat d’une sous-performance chronique des centrales solaires après les premières années d’exploitation (de l’ordre de 10 à 30%), et de l’apparition de risques liés au vieillissement. Ce parc en toiture, souvent investi par des agriculteurs ou des chefs d’entreprise pour assurer des compléments de revenus, représente en France près de 8 000 unités installées entre 2008 et 2013. Alors que le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est en discussion, « le parc photovoltaïque ancien doit être en mesure de prendre toute sa part dans la transition énergétique. C’est une brique indispensable pour atteindre les objectifs de 40% d’énergies renouvelables d’ici 2030 » affirme Rémi Berthon, Directeur général et co-fondateur d’Ener-Pacte.

1,8 million d’euros à la R&D depuis 2018

A la fois société technologique innovante, bureau d’études et gestionnaire d’actifs, Ener-Pacte revendique un modèle économique original basé sur des valeurs humaines et responsables. En alignant ses intérêts avec ceux de ses clients, l’entreprise a placé haut ses exigences de service. C’est la raison pour laquelle elle s’est structurée autour de professionnels experts au niveau technologique, juridique et financier. Elle a aussi consacré depuis 2018 plus d’1,8 million d’euros à la R&D en s’appuyant sur une référence, le CEA à l’INES, qui lui a transféré deux logiciels à l’été 2022. Ces démarches ont permis de consolider sa solution Serenity Secure et de garantir l’exclusivité de son principal outil d’analyse des centrales baptisé RéSolutiontm. La proposition de service d’Ener-Pacte consiste en une première phase d’audit à 360° de la centrale solaire. Puis un plan d’action est soumis au client pour améliorer les sous-performances, éliminer les risques et sécuriser les rendements. +27%, c’est l’augmentation moyenne de production obtenue avant et après la réalisation des préconisations, avec un retour sur investissement au bout de 15 mois. Ener-Pacte s’engage aussi à accompagner ses clients sur le long terme en contractualisant avec eux de 5 à 20 ans. Avec 131 centrales photovoltaïques actuellement sous exploitation, principalement situées dans le grand sud-est de la France, Ener-Pacte veille sur un patrimoine solaire de 18 MWc. A ce jour, l’entreprise a d’ores et déjà sécurisé 14 millions d’euros de chiffres d’affaires dans le cadre de ses contrats.

Passer commercialement à la vitesse supérieure et dupliquer le modèle pour les centrales neuves

La nouvelle levée de fonds lancée auprès de Lita.co sous forme de dette obligataire avec capital remboursé in fine et rémunération à 7% chaque année, se veut attractive dans un contexte de raréfaction des financements. Ener-Pacte compte aussi sur l’effet levier des investisseurs historiques qui ont renouvelé leur confiance dans l’avenir de l’entreprise par un tour de table à 1 million d’euros. Les 2,5 millions d’euros escomptés au total vont permettre à Ener-Pacte de se développer commercialement dans de nouvelles régions, notamment l’ouest et le centre de la France. L’entreprise compte pour cela recruter une dizaine de personnes en 2023. Son ambition est d’atteindre 1000 centrales sous gestion d’ici 2026. Et dans la perspective de proposer une offre complète, Ener-Pacte va lancer dans les prochaines semaines une solution pour accompagner cette fois les porteurs de projets de centrale neuve. En dupliquant le modèle économique appliqué aux centrales anciennes et grâce à l’expertise acquise dans le domaine de la production d’énergie photovoltaïque, il s’agira d’intervenir dès la conception des projets, d’en superviser la réalisation, et d’en assurer la sécurisation et la garantie du revenu sur le long terme. Ce développement répond à une forte demande émanant des clients actuels d’Ener-Pacte et aux perspectives offertes par la montée en puissance des stratégies d’investissement dans la production d’énergie solaire.