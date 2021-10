Les onduleurs GoodWe sont dÃ©sormais disponibles chez Krannich Solar France

Après une coopération réussie dans des pays tels que l’Australie, l’Inde et, depuis début 2020, dans la plupart des pays d’Europe centrale et du Sud, Krannich Solar étend sa coopération avec GoodWe au marché français. Avec son vaste portefeuille d’onduleurs string et hybrides, GoodWe élargit la gamme de produits que propose Krannich avec des solutions supplémentaires et attractives pour chaque besoin. Krannich Solar France proposera les séries MT et HT pour le secteur tertiaire puis la série XS pour le secteur résidentiel. Plus de détails !

GoodWe offre un très large portefeuille de produits dans le monde entier pour différents marchés et besoins. L’entreprise a consolidé ces dernières années son rôle clé en tant que partenaire flexible et fiable, capable d’offrir des solutions adaptées dans les secteurs du résidentiel et du tertiaire mais également dans le stockage d’énergie. Dans le cadre de la coopération avec Krannich Solar, les clients bénéficient de la collaboration directe avec Goodwe. “La coopération entre Krannich et Goodwe pour le marché français du solaire est une étape importante dans les activités des deux entreprises car les mois et années passés ont prouvé que notre accord général était très fructueux et qu’il se développait à un rythme rapide”, déclare Sébastien Bordonné, Country Manager France de Goodwe EMEA. “Profitant des canaux et des communications déjà existants, nous serons en mesure de proposer notre large gamme de solutions aux installateurs français.”

Krannich et Goodwe : une coopération qui devrait faire mouche sur le marché français du PV

“Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration avec la marque GoodWe qui va nous permettre d’élargir notre gamme de produits. Nous sommes convaincus que les onduleurs GoodWe répondront favorablement aux besoins des acteurs du marché photovoltaïque français. ” ajoute Nelson Cortot, CEO de Krannich Solar France. “GoodWe est déjà un partenaire important pour Krannich Solar dans de nombreuses filiales et la coopération à l’échelle française est un levier majeur pour notre marché.” Krannich Solar est un partenaire solide pour les installateurs photovoltaïques depuis 1995 et offre tout ce qui fait le dynamisme du marché : des conseils fondés, une logistique efficace ainsi qu’une offre produits qui leur permet d’être l’un des leaders du marché mondial. Avec une part de marché croissante dans le monde entier, l’entreprise gérée par son propriétaire est l’un des principaux grossistes en photovoltaïque. Le groupe emploie plus de 600 personnes à l’international au travers de ses 25 filiales.

23 GW d’onduleurs GoodWe installés dans plus de 100 pays

En tant que société anonyme à la bourse de Shanghaï, GoodWe est l’un des principaux fabricants mondiaux d’onduleurs photovoltaïques et de solutions de stockage d’énergie. Avec une livraison cumulée de plus de deux millions d’onduleurs et une installation de 23 GW dans plus de 100 pays, les onduleurs de GoodWe ont été utilisés sur des toits résidentiels et commerciaux/industriels et vont de 0,7 kW à 250 kW. Avec plus de 2000 employés répartis dans 15 pays différents, GoodWe est considéré comme le numéro 1 mondial des onduleurs de stockage par Wood Mackenzie en 2020. GoodWe a également été classé parmi les 10 premiers fournisseurs d’onduleurs par IHS Markit et a obtenu 6 prix consécutifs TUV Rheinland “All Quality Matters”.