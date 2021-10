Technique Solaire fait lâ€™acquisition dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que au sol en Inde dâ€™une puissance de 34 MWc

Fin septembre dernier, le groupe Technique Solaire a officialisé l’acquisition d’un projet de centrale au sol, d’une puissance de 34 MWc. Situé à Mahoba, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, au nord de la République indienne, ce parc au sol produit 49 500 MWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation locale de 78 383 habitants. L’Uttar Pradesh est l’État le plus peuplé du pays, environ 200 millions d’habitants, avec une demande en électricité croissante chaque année. L’acquisition a été réalisée auprès de Ravi Goyal (un homme d’affaires indien) et du groupe Jakson. Ce dernier est un conglomérat indien diversifié intervenant notamment dans l’ingénierie, la construction, le développement et la production d’énergie solaire. « Nous espérons que cette opération n’est que le début d’un partenariat prometteur avec le groupe Jakson, qui souhaite aujourd’hui se focaliser sur le développement de nouvelles centrales photovoltaïques et redéployer ses fonds propres sur des projets en cours de construction », déclare Manu Bishnoi, Directeur Inde de Technique Solaire. La centrale a été mise en service en 2017. Elle bénéficie d’un tarif sécurisé : PPA (power purchase Agreement), signé avec l’UPPCL (Uttar Pradesh Power Corporation Limited qui est une filiale de l’Etat d’Uttar Pradesh). Notre parc de centrales PV en exploitation en Inde est maintenant de 68 MWc.

Inde : un pays à fort enjeux stratégique

Pour rappel, le groupe Technique Solaire a pour ambition de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation à horizon fin 2024. Cette installation est la première opération de croissance externe par acquisition d’un parc solaire en exploitation, une voie que le groupe souhaite approfondir, en France et à l’international, afin d’atteindre ses objectifs ambitieux. « Nous sommes heureux d’avoir finalisé cette transaction qui marque le coup d’envoi de notre plateforme d’investissement en Inde. Il s’agit pour nous d’un pays à fort enjeux stratégique et nous avons pour objectif d’y acquérir d’autres projets afin d’y détenir plusieurs centaines de MWc d’ici fin 2024 » explique Edouard Dazard, Directeur des Financements chez Technique Solaire. L’objectif de l’Inde est de disposer d’une capacité installée d’énergie renouvelable de 450 GW d’ici à 2030, dont environ 280 GW (plus de 60 %) devraient provenir de l’énergie solaire. Les initiatives du gouvernement pour favoriser le développement de l’énergie solaire sont nombreuses, notamment avec la création de l’Alliance Solaire Internationale (ISA), en partenariat avec la France. Technique Solaire y poursuit sa croissance, avec d’autres annonces à venir très prochainement.