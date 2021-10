SolarEdge : les nouveaux smart modules sont arrivÃ©s!

SolarEdge lance ses nouveaux smart modules 375Wc garantis 25 ans. Ces smart modules sont équipés des nouveaux optimiseurs de puissance SolarEdge S440 qui assurent une sécurité optimale pour l’ensemble du système et qui vont au-delà des normes de détection d’arc électrique parmi les plus strictes de l’industrie solaire dans le monde. Ces nouveaux smart modules, vont permettre de simplifier et de sécuriser les installations, et de proposer à aux clients des installateurs le meilleur de la technologie SolarEdge!

Parmi les atouts mis en avant :

réduit la tension de chaque module à un niveau sûr dès que l’onduleur ou l’alimentation AC est coupée, ce qui assure une sécurité optimale pour les installateurs et les pompiers. Les 25 ans de garantie : les nouveaux smart modules SolarEdge sont garantis 25 ans au niveau du produit et de la performance. Cette offre complète inclut le matériel, les garanties et le service SolarEdge.

Le calepinage optimisé : avec 8 panneaux 375Wc, vous obtenez la configuration parfaite pour une installation 3kWc! Et comme les optimiseurs de puissance sont intégrés aux modules, vous gagnez un temps précieux sur la pose du système.

Les nouveaux smart modules 375Wc avec cadre noir sont disponibles à la commande chez nos distributeurs partenaires. Les premières livraisons auront lieu début 2022.