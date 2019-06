Akuo Energy et MAIF vont dÃ©fricher ensemble le terrain vers la transition agri-Ã©nergÃ©tique

MAIF, assureur militant et Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, ont présenté mercredi 5 juin à Bellegarde dans le Gard la solution de financement MAIF Transition, en présence de François de Rugy, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire. Où comment résoudre les deux principaux écueils au développement du photovoltaïque que sont la maîtrise du foncier et les besoins de financement !

Une solution de financement inédite pour la transition énergétique et agricole en France

« Le lancement de MAIF Transition est un moment clé dans notre histoire. C’est le signal du passage à l’échelle d’un modèle que nous défendons depuis plus de 10 ans avec nos partenaires agricoles : celui du développement en symbiose de l’agriculture et de l’énergie responsables, avec des projets porteurs de valeurs par et pour les territoires. » a ainsi déclaré Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo Energy. Et le changement d’échelle n’est pas un vain mot. Doté dès à présent de 50 millions d’euros, avec pour objectif d’investir entre 200 et 400 millions d’euros, le fonds MAIF Transition a pour ambition de financer dans chacun des départements français, hexagonaux et ultramarins, un projet destiné à l’ensemble des filières agricoles, et favoriser l’émergence de projets innovants, de méthodes et de savoir-faire en matière de multiusage du foncier.

La production d’énergie renouvelable permettra aux exploitants agricoles, nouveaux ou en conversion, de financer la transition vers une agriculture biologique pour répondre à une demande en forte croissance et de s’investir dans un projet viable à long terme. Cette agriculture non intensive revalorisera le sol et permettra de créer des emplois non délocalisables. Pascal Demurger, Directeur général de la MAIF a confié : « Nous sommes fiers de mettre les moyens financiers de la Maif au service de projets concrets de transition agricole et énergétique. Maif Transition est une nouvelle incarnation de notre volonté d’avoir un impact positif sur notre environnement à travers tous les volets de notre activité. » Avec la création de la solution de financement MAIF Transition, les partenaires s’engagent à accompagner la redynamisation des territoires sur le long terme en permettant d’accélérer conjointement les transitions énergétique et agricole à grande échelle. La solution inédite proposée permet de rendre possibles et d’accompagner ces transitions à l’échelon local et de développer une agriculture biologique, pérenne et respectueuse qui favorise les circuits courts, les emplois locaux et le dynamisme des territoires.

L’Agrinergie®, l’engagement d’Akuo Energy

Les projets solaires d’Akuo comportent un volet Agrinergie®, dès que cela est possible : ils conjuguent ainsi sur un même espace la production électrique renouvelable et la production agricole biologique, en neutralisant l’emprise au sol des énergies renouvelables. Une façon de valoriser au mieux le foncier sans le détourner de sa fonction primaire : la contribution à l’autonomie alimentaire du territoire. Ce concept a permis le développement de projets adaptés à leurs territoires dans lesquels les volets agricoles et énergétiques ont été conçus en fonction des problématiques locales : serres photovoltaïques anticycloniques pour le maraîchage à la Réunion (974), culture arboricole sous couvert photovoltaïque dans le Gard (30) à Bellegarde, lieu emblématique du lancement de MAIF Transition en cette après-midi de juin. François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a fait spécialement le déplacement pour ce lancement, a ainsi arpenté les allées sous ces grandes ombrières photovoltaïque et même dégusté des abricots bio OrangeRed. Ce type de projet vise tous la promotion d’une agriculture responsable, génératrice de retombées positives pour les populations locales. François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire a confirmé : « Je salue le lancement de MAIF transition et l’initiative développée ici à Bellegarde par Akuo. Il est important que les acteurs de la finance s’engagent de plus en plus dans les projets d’énergies renouvelables. Par ailleurs, nous avons des exigences fortes sur les terres agricoles. Nous avons là un exemple parfait qui montre que la transformation de notre modèle agricole et la transition énergétique peuvent marcher main dans la main. »

