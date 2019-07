Les nouveaux appels dâ€™offres solaires pour les ZNI publiÃ©s sur le site de la CRE

La Commission de Régulation de l’Energie vient de mettre en ligne les nouveaux cahiers des charges des appels d’offres pour les Zones non interconnectées. Le premier concerne les installations solaires sur bâtiments, avec jet sans stockage, répartis en deux familles comme suit :

Famille 1 : installations couplant production et stockage

Sous-famille 1a : installations sur bâtiments et ombrières de parking couplant production et stockage, de puissance comprise entre 100 et 500 kWc.

Sous-famille 1b : installations sur bâtiments et ombrières de parking couplant production et stockage, de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 1,5 MWc.

Sous-famille 1c : installations au sol couplant production et stockage, de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 5 MWc.

Famille 2 : installations non équipées de dispositif de stockage

Sous-famille 2a : installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 et 500 kWc.

Sous-famille 2b : installations sur bâtiments et ombrières de parking de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 1,5 MWc.

Sous-famille 2c : installations au sol de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 5 MWc

Le second concerne les installations en autoconsommation, entre 100 kWc et 1MW.

Pour les deux appels d’offres, la date limite de réponse est fixée au 13 décembre 2019. Les volumes à attribuer sont, comme cela est prévu dans la future PPE, ventilés par territoire.

Plus d’infos sur le cahier des charges autoconsommation…

Plus d’infos sur le cahier des charges ombrières et bâtiments…