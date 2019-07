E.ON annonce une Ã©lectricitÃ© Ã  100% renouvelable sur le marchÃ© britannique de lâ€™Ã©nergie, selon GlobalData

La décision d’E.ON de fournir de l’électricité 100% renouvelable à ses clients résidentiels britanniques peut potentiellement inciter les * Big Six à s’orienter vers les énergies renouvelables et annonce une tendance changeante sur le marché britannique de l’énergie, déclare GlobalData.

Le Royaume-Uni cherchant à éliminer toutes ses centrales au charbon d’ici 2025, les Six Grands se sont davantage concentrés sur les projets d’énergie renouvelable et à gaz. Selon GlobalData, le coût moyen d’un projet de centrale à charbon à la fin de 2018 au Royaume-Uni s’élevait à 2 811,1 USD par kW. En comparaison, une centrale au gaz coûtait 1 191,7 USD par kW, l’énergie éolienne terrestre 1 999 USD par kW et l’énergie solaire photovoltaïque 1 559 USD par kW en 2018. Le solaire photovoltaïque est ainsi devenue l’énergie la plus compétitive. Par conséquent, la construction de centrales à charbon relève désormais du passé.

Mohit Prasad, responsable de projet chez GlobalData, a commenté: «Les Big Six détiennent plus de 70% du marché de l’approvisionnement national et ont déjà commencé à réorienter leur parc de production en faisant des annonces sur la fermeture prévue de leurs centrales au charbon. Par exemple, SSE fermera sa dernière centrale à charbon d’ici mars 2020 et EDF Energy prévoit de fermer sa centrale à charbon d’ici septembre 2019. En outre, des entreprises telles que Scottish Power et SSE ont investi dans l’énergie éolienne en mer afin d’avoir plus d’énergies renouvelables dans leur portefeuille. ” Le Royaume-Uni a connu une baisse des investissements dans les énergies vertes en 2017 en raison de changements dans les politiques gouvernementales, tels que la suppression des subventions de l’énergie solaire et la taxation des énergies renouvelables. En conséquence, les sociétés énergétiques se sont concentrées sur la construction de projets à base de gaz. Cependant, pour promouvoir les énergies renouvelables, le gouvernement a mis en place des contrats de différence (CfD) et récemment introduit le système de garantie des petites exportations (SEG).

Prasad ajoute: «Le coût moyen des projets d’énergie renouvelable est en baisse en raison des progrès technologiques, de la réduction des coûts de production des composants et de l’ampleur de la production. Selon GlobalData, le coût moyen du projet d’installations solaires photovoltaïques a fortement diminué, passant de 6 678 USD / kW à 1 560 USD / kW entre 2010 et 2018. Au cours de la même période, le coût de l’éolien terrestre a baissé de 2 200 USD / kW à 1 999 USD / kW. “Le coût moyen des installations photovoltaïques solaires devant encore baisser, l’électricité générée par ces systèmes sera moins chère, ce qui aura un impact sur la facture d’électricité des ménages et des installations commerciales.”

* British Gas, EDF Energy, E.ON SE, Npower, Scottish Power et SSE