La plus grande centrale solaire de Bretagne (4,5 MW) inaugurÃ©e le 8 juillet dernier

Officiellement inaugurée le 8 juillet dernier, la centrale solaire, située dans la commune de Baud, en Bretagne, a été raccordée au réseau électrique ce même jour. Avec ses 4,5 MW et ses 14 592 panneaux solaires Q CELLS, cette centrale solaire est la plus grande jamais installée au sol en Bretagne. Sa mise en place a été effectuée par Quadran, une entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables.

Un progrès lumineux pour la Bretagne

Quadran, le développeur de la centrale solaire 4,5 MW, a accueilli un nombre important d’officiels, élus et habitants locaux à Quinipily (Baud, Morbihan) pour célébrer l’inauguration de ce site unique en Bretagne. La centrale photovoltaïque de Baud suscite un fort intérêt, et ce pour plusieurs raisons. Avec ses sept hectares et sa puissance de 4,5 MW, cette centrale alimentera ses 4 400 riverains en permanence tout en évitant 1 710 tonnes d’émission de CO2 chaque année par rapport à une centrale au gaz classique. De plus, la désormais plus grande installation solaire de Bretagne a vu 40 % de ses coûts pris en charge par les citoyens à l’aide d’un financement participatif. EDF s’est engagée de payer 3 euros supplémentaires pour chaque MWh produit.

Des modules à faible empreinte carbone

Maengyoon Kim, directeur des ventes UE, a commenté la nouvelle en ces termes : « La centrale solaire de Quinipily est une réussite remarquable, qui témoigne à quel point les citoyens souhaitent une énergie propre pour leur région et prouve la compétence du groupe Quadran. En tant que marque leader du marché solaire, Q CELLS se félicite que ses modules à faible empreinte carbone aient été choisis pour ce projet appelé à devenir une référence. » Laurent Bodin, directeur des ventes France et Afrique, s’est joint à Monsieur Kim en déclarant que « Q CELLS poursuit ses efforts visant à utiliser aussi peu de carbone que possible. Nous sommes convaincus qu’en matière de réduction des émissions de CO2 et de préservation de l’environnement, le modèle français est le plus efficace qui soit. Par ailleurs, outre les modules Q.PEAK-G4.2 en usage à la centrale de Quinipily, notre gamme Q.PEAK DUO déjà primée et dont l’empreinte carbone (CFP) est encore plus faible sera bientôt disponible. »

Q CELLS a obtenu une certification de faible empreinte carbone (Carbon Footprint Certification ou CFP) pour sa gamme Q.PEAK, dont l’empreinte demeure en-deçà de 300 kg-eq/CO²/kWc. Ces certifications, fournies au terme d’un bilan carbone, sont une obligation fixée par l’État français. Elles visent à assurer aux énergies renouvelables une croissance respectueuse de l’environnement. Dès lors, les concepteurs et fabricants de panneaux solaires doivent réussir leur bilan carbone et obtenir leur certification CFP avant toute participation aux appels d’offre français.

