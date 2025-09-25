Les nouveautÃ©s Wiessmann Ã  Artibat, entre nouveau module PV et gestionnaire dâ€™Ã©nergie innovant

A lâ€™occasion du salon Artibat 2025, Viessmann Climate Solutions lÃ¨ve le voile sur des innovations parfaitement en phase avec les attentes du marchÃ© et des professionnels franÃ§ais du HAVC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning). Lâ€™offre dÃ©volue Ã la production dÃ©centralisÃ©e dâ€™Ã©lectricitÃ© se densifie encore avec lâ€™arrivÃ©e deÂ nouveaux modules photovoltaÃ¯ques, lesÂ Vitovolt 300-DG. Sont prÃ©sentÃ©es Ã©galement des solutions novatrices qui sâ€™intÃ¨grent dâ€™ailleurs idÃ©alement auÂ systÃ¨me de gestion en temps rÃ©el des flux dâ€™Ã©nergie domestique Viessmann Energy Management, Ã la source dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie, privilÃ©giant lâ€™autoconsommation et maximisant le taux dâ€™autarcie Ã©nergÃ©tique. DÃ©couvertesâ€¦

Disponibles Ã partir de septembre, ces nouvelles solutions photovoltaÃ¯ques signÃ©es Viessmann Climate Solutions constituent des rÃ©ponses de pointe alliant qualitÃ© sans compromis, design abouti et durabilitÃ© des performances. Avec des dimensions de 1762 x 1134 mm (Ã©paisseur du cadre de 30 mm) pour un poids de 27 kg, les Vitovolt 300-DG sont synonymes dâ€™une installation rapide grÃ¢ce notamment Ã leur prÃ©-cÃ¢blage et connecteurs.

Nouveaux modules photovoltaÃ¯ques Vitovolt 300-DG

Sâ€™ils affichent une puissance nominale de 500 Wc (108 cellules intÃ©grÃ©es TOPCon, format de 182 x 93 mm), prÃ©cisons que ces modules sont livrÃ©s avec des tolÃ©rances de puissance positives, ce qui se traduit par une augmentation de la puissance jusquâ€™Ã 5 Wc. Notons de plus que les Vitovolt 300-DG arborent une efficacitÃ© de 22,5 %. Outre un verre sÃ©curitÃ© 2 x 2 mm avec revÃªtement anti-reflet, ils revendiquent une charge de neige de 5.400 Pa et une charge au vent de 2.400 Pa. Mentionnons aussi que les Vitovolt 300-DG disposent dÃ©jÃ de la certification Certisolis et quâ€™une ETN (EnquÃªte de Technique Nouvelle) est en cours. Enfin, dans une logique de performances durables, Viessmann Climate Solutions leur adjoint une garantie de puissance de sortie minimale de 97 % aprÃ¨s un an et de 87,4 % aprÃ¨s 25 ans ! Prix public HT et hors poseÂ : 137 euros.

Viessmann Energy ManagementÂ pour accroÃ®tre son autoconsommation

Sur le plan de lâ€™optimisation des installations, le systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie domestiqueÂ Viessmann Energy ManagementÂ (Home Energy Management System) coordonne, de maniÃ¨re optimale, lâ€™ensemble des flux de la maison (production photovoltaÃ¯que, stockage et consommations dâ€™Ã©nergie Ã©lectrique â€“ dont vÃ©hicules Ã©lectriques – et thermoÃ©lectrique des divers matÃ©riels via la plateforme Viessmann One Base). Ainsi, ce systÃ¨me intelligent gÃ¨re de faÃ§on optimale aussi bien la production dÃ©centralisÃ©e dâ€™Ã©lectricitÃ© issue de panneaux photovoltaÃ¯ques Viessmann -et dâ€™autres marques-, que son stockage sur les modules dâ€™accumulation Vitocharge par exemple pour la production excÃ©dentaire en vue dâ€™une utilisation ultÃ©rieure. Il pilote Ã©galement les consommations des appareils comme les pompes Ã chaleur Vitocal de Viessmann (et dâ€™autres marques). Garant dâ€™une prÃ©servation des ressources, dâ€™une facture dâ€™Ã©lectricitÃ© allÃ©gÃ©e pour les mÃ©nages, il sâ€™avÃ¨re aussi particuliÃ¨rement flexible puisquâ€™il peut gÃ©rer dâ€™autres appareils installÃ©s ultÃ©rieurement.