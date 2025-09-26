S&P Global Commodity Insights reconnaÃ®t GoodWe comme fournisseur dâ€™onduleurs Tier 1

Le fournisseur mondial dâ€™intelligence de marchÃ© S&P Global Commodity Insights a reconnu GoodWe comme fournisseur dâ€™onduleurs photovoltaÃ¯ques Tier 1 dans sa liste des entreprises Cleantech 2025. S&P Global Commodity Insights utilise un large Ã©ventail de critÃ¨res pour aider les dÃ©veloppeurs, les acheteurs et autres parties prenantes Ã prendre des dÃ©cisions Ã©clairÃ©es dans un marchÃ© saturÃ© de nouveaux et anciens acteurs. Lâ€™Ã©valuation Tier 1 de 2025 a examinÃ© les fabricants mondiaux selon six dimensions clÃ©s : prÃ©sence sur le marchÃ©, part de marchÃ©, capacitÃ© opÃ©rationnelle, diversification mondiale, performance financiÃ¨re et indicateurs de durabilitÃ©.

S&P Global Commodity Insights prÃ©cise lâ€™importance de cette classification :

Â« Dans un marchÃ© surchargÃ© et compÃ©titif, les fabricants de cleantech doivent se diffÃ©rencier pour remporter des contrats, tandis que les dÃ©veloppeurs de projets recherchent des partenaires fiables et rÃ©putÃ©s. La dÃ©signation Tier 1 aide les deux parties Ã prendre des dÃ©cisions Ã©clairÃ©es en mettant en avant les fournisseurs qui dÃ©passent un seuil de critÃ¨res rigoureux et pertinents. Â»

GoodWe est un fabricant mondial de premier plan dâ€™onduleurs, de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) et de solutions Ã©nergÃ©tiques intelligentes, avec un portefeuille de produits Ã©tendu et une forte prÃ©sence sur le marchÃ©. FondÃ©e en 2010, lâ€™entreprise propose des solutions pour les secteurs rÃ©sidentiel, commercial et industriel (C&I), ainsi que pour les projets Ã lâ€™Ã©chelle des services publics. GoodWe affiche dâ€™excellentes performances dans toutes les catÃ©gories de lâ€™Ã©valuation Tier 1 de S&P, ayant dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© plus de 100 GW dâ€™installations Ã travers le monde, avec une couverture mondiale comprenant 11 filiales et 27 centres de vente et de services.

Avec ses nouveaux produits de stockage â€” la batterie BAT100 Series et la solution tout-en-un ESA 125kW/261kWh â€” GoodWe propose des solutions capables dâ€™unifier production et stockage dâ€™Ã©nergie, soutenant le rÃ©seau et rÃ©pondant aux besoins variÃ©s de lâ€™industrie. Membre du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) depuis 2021, GoodWe applique rigoureusement les dix principes relatifs aux droits de lâ€™homme, aux normes du travail, Ã la protection de lâ€™environnement et Ã la lutte contre la corruption.