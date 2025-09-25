Deux nouvelles serres agrivoltaÃ¯ques REDEN dÃ©diÃ©es Ã  une variÃ©tÃ© inÃ©dite de kiwi jaune

Ã€ GÃ©nÃ©rac dans le Gard, REDEN et le Â« Domaine des CÃ´teaux Â» sâ€™associent pour lâ€™inauguration de deux nouvelles serres agrivoltaÃ¯ques. Ces installations accueillent une culture innovante de kiwi jaune en France, symbole dâ€™un projet qui conjugue transition Ã©nergÃ©tique et vitalitÃ© du terroir gardois.

Fort de plus de 15 ans dâ€™expÃ©rience dans les serres agrivoltaÃ¯ques, REDEN, fondÃ© en 2008, compte aujourdâ€™hui plus de 100 serres construites sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. Compatible avec plus de 70 cultures diffÃ©rentes et adoptÃ© par de nombreux exploitants, cet outil rÃ©pond aux dÃ©fis de la transition agricole et Ã©nergÃ©tique.

ElectricitÃ© verte et nouvelle variÃ©tÃ© de kiwi jaune : le KIKOKA

Ã‰difiÃ©es sur une surface de 3,6 hectares dans la commune de GÃ©nÃ©rac, dans le Gard, les nouvelles serres de REDEN et du Â« Domaine des CÃ´teaux Â» affichent une puissance installÃ©e de 3,8 MW, pour une production annuelle de prÃ¨s de 5,8 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte. Cette Ã©nergie approvisionne 1 300 foyers alentours.

Au-delÃ de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, ce projet se distingue par sn ambition agricole. Il accompagne lâ€™implantation dâ€™une nouvelle variÃ©tÃ© de kiwi jaune : le KIKOKA. Â« Ce projet dÃ©montre que lâ€™agrivoltaÃ¯sme peut rÃ©pondre aux dÃ©fis climatiques et Ã©conomiques auxquels les arboriculteurs sont confrontÃ©s. Les serres de GÃ©nÃ©rac ne sont pas un cas isolÃ© : elles illustrent un modÃ¨le durable et reproductible, qui ouvre de nouvelles perspectives de production locale tout en renforÃ§ant la transition Ã©nergÃ©tique. Nous sommes fiers dâ€™accompagner lâ€™introduction du kiwi jaune KIKOKA dans le Gard, en apportant une solution qui bÃ©nÃ©ficie Ã la fois aux exploitants agricoles et au territoire Â» confie Olivier Bousquet, Directeur ExÃ©cutif DÃ©veloppement France chez REDEN.

Â«Â Les premiers rÃ©sultats sont trÃ¨s encourageants, avec des fruits de grande qualitÃ©Â Â»

En effet, grÃ¢ce aux nombreux avantages quâ€™offre la serre agrivoltaÃ¯que, le Â« Domaine des CÃ´teaux Â» a pu se lancer dans le dÃ©veloppement de cette essence Ã©mergente. ProtÃ©gÃ©es des alÃ©as climatiques comme la grÃªle, le vent, les pluies excessives ou encore les Ã©carts importants de tempÃ©rature, les cultures auront une productivitÃ© rÃ©guliÃ¨re tout au long de lâ€™annÃ©e. Au-delÃ des avantages agronomiques, les exploitants voient Ã©galement une amÃ©lioration de leurs conditions de travail. Â« Ces serres agrivoltaÃ¯ques nous ont permis dâ€™implanter la nouvelle variÃ©tÃ© de kiwi KIKOKA dans des conditions particuliÃ¨rement favorables. Les premiers rÃ©sultats sont trÃ¨s encourageants, avec des fruits de grande qualitÃ© et un potentiel de dÃ©veloppement commercial important. Câ€™est un modÃ¨le gagnant-gagnant : REDEN valorise lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les panneaux solaires installÃ©s sur les toitures des serres, tandis que nous, arboriculteurs, bÃ©nÃ©ficions dâ€™un outil moderne et adaptÃ© pour sÃ©curiser et optimiser une culture exigeante. Â Câ€™est une nouvelle Ã©tape pour diversifier notre verger et rÃ©pondre Ã une demande croissante du marchÃ© en kiwi jaune premium. Â» conclut Nathalie Bonnet, gÃ©rante de lâ€™exploitation le Â« Domaine des CÃ´teaux.