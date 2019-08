La taille des cellules fait dÃ©bat chez les industriels du photovoltaÃ¯que

Il y a quelques jours, par le biais d’un communiqué, LONGi, le plus grand fournisseur mondial de produits photovoltaïques monocristallins, annonçait les lancements conjoints d’un nouveau wafer, le M6, et d’un nouveau module Hi-MO 4. La dimension des wafers M6 de LONGi s’établit à 166 mm et lui permet de disposer d’une zone de réception de la lumière plus grande, ce qui peut augmenter la puissance de la cellule et du module, tout en réduisant les coûts de fabrication par watt. Dans le même temps, en augmentant encore la taille du wafer pour obtenir une puissance de sortie plus élevée, le coût du BOS sera encore réduit et les investisseurs bénéficieront de plus de profits. Le module Hi-MO 4 qui utilise le wafer monocristallin M6, et la puissance des 72 cellules peut atteindre 420-430W. Comparé au Hi-MO3 et selon les calculs de LONGi, le Hi-MO4 de nouvelle génération peut réduire le coût du BOS d’environ 7% (autour de 1 centime en euro) et le coût de l’électricité de 1,4%.

La guerre des tailles de plaquettes de silicium

Désormais donc, les fabricants de modules proposent différentes tailles de plaquettes. « C’est un moment critique pour nous eu égard au sujet du prix par rapport à la puissance. Alors que la bataille entre bifaciale et mono-faciale se poursuit, la guerre entre les tailles de plaquettes est sur le point de commencer. Les fabricants de panneaux photovoltaïques lancent la prochaine vague dans l’industrie solaire, celle des plaquettes de grande taille » confirme JinkoSolar dans un communiqué. Dans ce contexte, les développeurs devront faire face à une myriade d’options technologiques, qu’il s’agisse de développer des projets avec du 158,75 mm ou du 166 mm ou d’opter pour une solution intermédiaire. Actuellement, les tailles de plaquettes de 158,75 mm, représentées entre autres par JinkoSolar, JA et Trina, sont deux fois plus vendues que les autres.

Grande taille de plaquette – les nouvelles normes de l’industrie ou l’amélioration à court terme d’une industrie en évolution rapide?

Et JinkoSolar de poser la question : « La plus grosse dimension de wafers est-elle la meilleure option et la concurrence sur la taille est-elle significative? » Pour JinkoSolar, « il est difficile de le dire maintenant, mais une chose est sûre, cette industrie est devenue de plus en plus volatile et en rapide mutation. Ces améliorations mineures et progressives de 166 mm indiquent qu’il devient de plus en plus difficile d’offrir des gains décents d’une génération à l’autre. C’est aussi ce qui trouble les fabricants de premier plan. Un phénomène observé est intéressant: les clients technophiles de pointe très flexibles continueront d’adopter toutes les nouvelles spécifications ou les derniers procédés de fabrication proposés par l’industrie, mais les grandes utilities laisseront passer certains cycles uniquement basés sur de légères augmentations et attendront que celui qui est le plus judicieux sur le plan économique soit adopté. Les principaux acteurs préfèrent attendre le type N ou un gap technologique plus significatif encore plutôt que de se concentrer uniquement sur la taille des wafers et les gains modestes induits ». L’offre et la demande limitées condamneront-elles 166 mm à devenir un produit de transition au lieu d’un nouveau standard de l’industrie ? L’avenir le dira.