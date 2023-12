GreenYellow : projet en autoconsommation avec le port de Barranquilla (Colombie)

GreenYellow lance son premier projet de solarisation d’une zone portuaire, en collaboration avec le Port de Barranquilla (Colombie). Le Groupe signe ainsi un projet d’envergure, pour l’un des ports les plus importants et les plus stratégiques de la Colombie. Cette installation, prévue pour couvrir environ un tiers de la consommation énergétique des infrastructures, se positionnera comme l’une des plus vastes centrales photovoltaïques en autoconsommation implantées dans une zone portuaire.

Le projet du port de Barranquilla affiche une capacité de 2,047 MWc sur une superficie de plus de 12 hectares de panneaux solaires. Il générera une production annuelle de 3,1 GWh d’électricité à faible émission de carbone, permettant une réduction significative des émissions de CO2 du port de 15 289 tonnes. Avec ce projet ambitieux, GreenYellow démontre une nouvelle fois sa capacité à accompagner les acteurs industriels dans leur trajectoire de décarbonation avec des projets de grandes ampleurs.

Un projet stratégique au niveau local

La solarisation du Port de Barranquilla, axe majeur de développement économique du pays et de la région, représente un impact significatif en matière d’approvisionnement énergétique et de transition vers des sources d’énergies renouvelables. En choisissant GreenYellow pour l’accompagner dans cette démarche, Barranquilla s’allie avec un acteur majeur de l’autoconsommation solaire et de la transition énergétique décentralisée, qui dispose d’un ancrage solide et historique dans le pays, avec plus de 83.5MWp de puissance installée

ou en cours d’installation. « GreenYellow signe avec le Port de Barranquilla un projet stratégique, emblématique de notre capacité à assurer le développement, le financement et l’exploitation de projets d’infrastructure de grande ampleur, au service de la transition énergétique de nos clients. C’est aussi une première pour le Groupe dans l’accompagnement de zones portuaires, qui appelle de nombreuses autres opportunités face aux enjeux majeurs de décarbonation auquel le secteur des transports est confronté », souligne Gino Gauthier, Directeur Général en charge du Développement et des Partenariats chez GreenYellow.

31% des besoins énergétiques du port couverts avec de l’électricité 100% verte

« Nous sommes fiers d’être l’allié énergétique de l’un des ports les plus importants du pays, le port de Barranquilla. Cette collaboration nous a permis d’édifier cinq installations en autoconsommation totalisant une capacité de puissance installée totale de 2,047MWc. Ce projet couvrira 31% des besoins énergétiques du port avec de l’électricité 100% verte qui sera autoconsommée par le terminal, contribuant ainsi à la transition énergétique de la Colombie. », déclare Felipe Camargo, Directeur Général de GreenYellow Colombia. « Nous poursuivons sur la voie de la transformation de notre terminal. Cette fois-ci avec un projet qui sera plus durable d’un point de vue environnemental, plus efficace dans l’utilisation des ressources et qui nous permettra de réduire nos émissions GES. Une étape qui nous rapproche d’un port toujours plus efficace, durable et à la pointe de la technologie », confie René Puche, Président du port de Barranquilla