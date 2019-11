Les nouveautÃ©s de Solargis pour Energaia

Pour Solargis, l’un des spécialistes mondiaux du calcul de l’irradiation, le succès passe par l’innovation continue. La preuve. Lors du salon Energaia de Montpellier, la société slovaque proposera des nouveautés qui seront très utiles aux développeurs solaires. L’outil Prospect (accessible à l’adresse : apps.solargis.com) est un nouveau format d’application pour la simulation du productible PV en ligne qui a été lancé à Intersolar 2019 et été un des 10 finaliste du trophée Smart Renewable Energy Cet outil est maintenant disponible gratuitement pour tous pour la valeur annuelle (avec création d’un user gratuit). Il est proposé en français dans le texte pour Energaia 2019 et inclut les données d’Albedo en valeur long terme nécessaire pour les simulations de productible du bifacial. Preuve d’une entreprise qui s’adapte aux nouvelles technologies de modules.

La valeur du productible et du LCOE en 4 clics

L’accès payant permet d’avoir accès à toutes les valeurs climatiques impactant la production PV, le détail du ratio de performance et l’Énergie générée par un projet en valeur mensuel long terme en année 1 ainsi que sur la durée de vie du projet. L’outil met aussi à disposition les profils types mensuels au pas de temps horaire afin de corréler de la consommation avec de la production PV. C’est un outil de prospection pour le screenning des projets avec une couverture Mondiale (excepté les zones au delà de 60° de latitude Nord et Sud). Il permet de savoir en “4 clic” (avec une configuration PV type ajustable par la suite) la valeur de productible proche de celle que pourra donner un Technical Advisor au moment du financement du projet, mais aussi grâce au calculateur économique (lui même paramétrable aussi par la suite) la valeur de LCOE attendu du projet. Pour des projets type autoconsommation, l’application procure également des profils horaires journaliers. « C’est un gain de temps considérable que de connaitre dès le début de la prospection les ordres de grandeur auxquels il sera possible de candidater aux appels d’offre. De quoi éviter de très mauvaises surprises lorsque les projets montés avec des données d’irradiation peu fiables, ne sont plus finançables lorsque la banque demande un Yield Report » assure Bertrand Ferrier, Business Development France.

Accès gratuit à l’application complète « Prospect » pour Energaia

L’abonnement annuel commence à 1800 EUR pour trois utilisateurs. Une offre d’essai gratuite est disponible via le code ENERGAIA2019. De quoi tester la pertinence de l’outil ! De nombreux autres paramètres sont disponibles comme la pente du terrain, le vent, la pluie, la neige ou l’albedo du site étudié dont certains dans la version Professional. C’est tout le savoir faire et l’expérience de Solargis qui est mis à disposition via cet outil avec pour principale objectif de réduire les incertitudes de l’énergie solaire. En effet, Solargis a travaillé sur plus de 1000 stations au sol afin d’approfondir sa connaissance du climat partout dans le monde et d’améliorer ses modèles de calibration des images satellites sur tous les continents. Aujourd’hui la Banque Mondiale soutient encore des projets de mesure de l’irradiation au sol afin que les données Solargis puisse réduire les incertitudes dans les zones climatiques plus complexes ou dans les pays où le solaire est une énergie en plein développement.

Pas de temps à la minute pour des projets de stockage

Autre innovation de Solargis qui colle au développement du stockage dans le monde. Solargis est désormais en capacité de distribuer des pas de temps à la minute pour un dimensionnement de projets PV couplé à des batteries. Il est possible d’acheter une année ou une série chronologique des 25 dernières années. « Des centaines de sociétés de toutes tailles dans le monde utilisent nos données, nos logiciels en ligne et nos prestations de conseil pour réduire les risques liés à la météo et optimiser la gestion de leurs actifs solaires »précise Bertrand Ferrier. Solargis qui compte 45 salariés dans le domaine de l’irradiation, travaille actuellement sur 4 axes de service : Prospect, Evaluate, Monitor et Forecast avec à chaque fois les données climatiques mais aussi le productible électrique attendu correspondant.