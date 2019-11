EDF ENR choisit Renolit Alkorsolar, le systÃ¨me d’intÃ©gration photovoltaÃ¯que en toiture

EDF ENR, a fait confiance à Renolit Alkorsolar pour lui permettre de produire et auto-consommer une énergie plus respectueuse de l’environnement en installant sur la toiture de son siège social à Limonest, près de Lyon, 400 m² de panneaux solaires pour une puissance de 65 kWc. Un partenariat gagnant !

Renolit, société internationale spécialisée dans la production de feuilles polymères à hautes performances, leader dans le secteur de l’étanchéité des toitures et des couvertures, a participé à la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque sur la toiture du siège d’EDF ENR situé à Limonest (Lyon).

Une installation en autoconsommation de 65 kWc

Partenaire d’EDF ENR depuis dix années, Renolit a démontré au fil du temps son savoir-faire dans la réalisation des projets à haute efficience énergétique. Les panneaux photovoltaïques qui couvrent 400 m² pour une puissance de 65 kWc, ont été fixés grâce à la solution innovante Renolit Alkorsolar. Il s’agit d’un système d’intégration léger et résistant, constitué d’un profil synthétique et d’un insert aluminium à section carré. L’application à l’air chaud permet la soudure du profil à la membrane d’étanchéité, pour une tenue fiable et robuste. Grâce à cette installation photovoltaïque, EDF ENR est capable de produire localement de l’énergie renouvelable, sans CO 2 et réduit son empreinte carbone. De plus, l’installation permet de répondre aux besoins en énergie de plus de 100 collaborateurs présents sur place, en alimentant les appareils informatiques, le chauffage, la climatisation et les points de recharge pour les véhicules électriques.

Un système de fixation sans perforation de la membrane d’étanchéité

Le système Renolit Alkorsolar permet de fixer les modules horizontalement sur la toiture, c’est à dire parallèlement au plan de la toiture, sans perforation de la membrane d’étanchéité. En plus, la légèreté extrême et l’absence de lestage additionnel permettent de répartir les charges sur toute la surface de la toiture, sans aucun risque d’endommager l’étanchéité. Testé techniquement sur tous les aspects, Renolit Alkorsolar a été soumis à une vitesse de vent de 210 km/h, et a passé avec succès les tests au Von Karman Institute (VTI). La simplicité de mise en œuvre et de maintenance sont encore d’autres avantages de Renolit Alkorsolar. Tous les éléments du système sont facilement accessibles et, dans le cas d’un remplacement de modules solaires, on peut intervenir de façon rapide et efficace, sans toucher la membrane inférieure. Depuis la mise en service de la centrale photovoltaïque, EDF ENR a produit 25.000 kWh d’énergie, ce qui représente 80% du besoin électrique du bâtiment. Un résultat très important au niveau économique, énergétique et environnemental, qui a démontré que l’autoconsommation est une solution actuelle et d’avenir.

Dans la Liste Verte de l’AQC