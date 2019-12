Les modules Ã  faible luminance de CS Wismar: la qualitÃ© allemande au service de lâ€™aÃ©roport de La RÃ©union

Les modules CS Wismar ont été choisis par Sunzil, l’expert du photovoltaïque en zone insulaire, pour équiper le principal aéroport de l’île de la Réunion. Un projet de 1680 modules pour une puissance totale de plus de 500 kWc qui prouve le potentiel d’innovation de l’entreprise européenne avec ses modules 100% allemands.

Après le module bi-verre, CS Wismar met en lumière sa gamme faible luminance. Au cœur des zones aéroportuaires, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) impose que la luminance n’excède pas 10 000 à 20 000 cd/m² maximum selon la zone, afin que les pilotes ou la tour de contrôle ne soient pas gênés par un éblouissement. L’utilisation d’un verre faible luminance permet de répondre à cette exigence de la DGAC. Devant la demande grandissante du marché, CS Wismar s’est engagé dans la production de ces modules. L’entreprise est d’ailleurs l’une des rares à proposer ce type de solution innovante sur sa gamme standard et bas carbone.

Ce projet sur l’île de la Réunion n’est pas le premier pour l’entreprise puisque de nombreuses installations ont déjà vu le jour, en France métropolitaine et en Afrique. La preuve, s’il en fallait une, de la qualité et du potentiel d’innovation des produits proposés par CS Wismar. CS Wismar a toujours eu à cœur de privilégier la qualité et l’accompagnement à la fois réactif et personnalisé : une large gamme de produits, conçus et fabriqués en Allemagne, à la pointe de la technologie et qui s’adapte à tous les besoins. En plus d’être l’un des leaders du module faible luminance, le groupe CS Wismar est également pionnier de la technologie bi-verre.

CS Wismar sera présent sur le salon Energaia à Montpellier les 11 & 12 décembre – Hall B1, stand D14.