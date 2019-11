Synergie solaire : 9Ã¨me diner caritatif le 9 dÃ©cembre au Trianon Paris 18Ã¨me

Chaque année, Synergie Solaire réunit les acteurs de la filière des énergies renouvelables pour soutenir son action : le financement et l’accompagnement à travers des ONG partenaires, de projets d’électrification durable dans les pays en développement. Ce rendez-vous annuel « business » et solidarité qui se déroulera cette année au Trianon, boulevard Rochechouart à Paris, est l’occasion de mettre en avant l’action conjointe des ONG et des entreprises membres et donatrices de Synergie Solaire.

Les fonds collectés par la vente de places de dîner et la générosité des entreprises mécènes rendent possible le soutien de nouveaux projets d’accès à l’énergie et de soutien aux populations, l’année suivante. Les dons à l’égard de Synergie Solaire, quelle que soit leur nature (financier, de compétences ou de matériel), ouvrent droit à d’importantes réductions fiscales : les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.

<a href=”http://www.synergiesolaire.org/fr/reservation-diner/“>Pour réserver…</a>