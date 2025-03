Les marchÃ©s mondiaux de la flexibilitÃ© seraient en capacitÃ© de dÃ©bloquer 2 100 TWh de production dâ€™Ã©lectricitÃ© supplÃ©mentaire par an

Les opérateurs de réseau investissent massivement dans l’expansion des infrastructures pour s’adapter à la prolifération des ressources énergétiques distribuées (RED) et pour atténuer la variabilité des actifs renouvelables. Les dépenses d’investissement sont cruciales, mais des stratégies opérationnelles flexibles sont désormais essentielles pour maximiser la production malgré les contraintes du réseau. Explications !

À mesure que la congestion du réseau augmente, les opérateurs doivent gérer efficacement l’énergie solaire et éolienne excédentaire. Les marchés de la « flexibilité », c’est-à-dire l’utilisation de la production décentralisée et du stockage pour stabiliser les approvisionnements énergétiques volatils, sont essentiels à l’adaptabilité. Selon un nouveau rapport de la société mondiale d’intelligence technologique ABI Research, d’ici 2030, plus de 200 GW de capacité autrement réduite devraient être échangés via les marchés de flexibilité, et d’ici 2040, la capacité nouvellement accessible atteindra 1 100 GW, soit l’équivalent de 2 100 TWh – d’une valeur de plus de 300 milliards de dollars américains aujourd’hui – par an.

La flexibilité plus urgente que la quantité de capacité supplémentaire

« Avec jusqu’à un cinquième du potentiel solaire et éolien mondial actuellement perdu en raison de la réduction, la manière dont les opérateurs de réseau peuvent réduire la sous-utilisation des énergies renouvelables est devenue aussi importante, sinon plus urgente, que la quantité de capacité supplémentaire pouvant être installée. Bien que l’adoption du stockage dédié et à grande échelle reste limitée, les marchés de flexibilité offriront une adaptabilité significative pour des réseaux électriques autrement rigides à partir de 2027, à mesure que les réglementations évolueront pour soutenir le commerce entre pairs et DER vers les services publics », explique Daniel Burge, analyste chez ABI Research.

Les facilitateurs de marché, y compris Piclo, une plateforme d’échange de flexibilité et un fournisseur d’enchères basé au Royaume-Uni, et NODESMarket, qui se spécialise dans la création de marchés locaux en partenariat avec les opérateurs de réseau, encouragent le commerce flexible dans les régions clés et démontrent l’efficacité des approches axées sur le marché pour relever les défis de la congestion. En outre, des entreprises telles qu’ emsys, Eneco CrowdNett, Next Kraftwerke, AGL et Stem jouent un rôle clé en agrégeant la capacité d’actifs distribués en groupes de « flexibilité » pour le commerce.

La flexibilité pour se prémunir contre les fluctuations de l’offre

Des marchés de flexibilité sans friction seront essentiels à la gestion de la congestion. Lorsqu’il est associé à des batteries à grande échelle, à une capacité de stockage à long terme et à des incitations à la flexibilité du côté de la demande, le résultat sera des réseaux dynamiques et adaptatifs qui peuvent s’appuyer sur des actifs de périphérie importants pour éliminer la nécessité de les réduire. Les gestionnaires de réseau bénéficieront de réseaux résilients, capables de mieux répondre à la demande croissante et de se prémunir contre les fluctuations de l’offre. Les propriétaires de RED, qui disposent d’une plus grande capacité d’action sur le marché de l’énergie, seront plus libres de commercialiser leurs actifs. « En s’engageant dès maintenant sur les marchés de la flexibilité et les principaux fournisseurs, les opérateurs et les prosommateurs seront les mieux placés pour tirer pleinement parti des avantages de ces réseaux agiles, réactifs et résilients au fur et à mesure de leur développement », conclut Daniel Burge.