Batteries Event Dunkerque 2025 : plus de 100 intervenants de la filiÃ¨re au rendez-vous pour un programme riche et innovant !

Du 1er au 3 avril 2025, Dunkerque accueille la première édition locale du Batteries Event, rendez-vous incontournable des professionnels du secteur depuis plus de 20 ans. Organisé par ÉcosystèmeD et Avicenne Energy, en partenariat avec Dunkerque Port, au Kursaal Palais des Congrès, cet événement majeur propose un programme varié et complet sur le sujet, grâce notamment à de nombreuses conférences animées par des acteurs-clés de la filière.

Pendant trois jours, les 700 participants attendus auront l’opportunité, dès le 1ᵉʳ avril, de visiter des sites industriels phares de la filière batterie, ainsi que les partenaires et acteurs du territoire, comme Dunkerque-Port et ÉcosystèmeD. La plénière d’ouverture, prévue le mercredi 2 avril, verra Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque, Ancien Ministre, Maurice Georges, Président du directoire de Dunkerque-Port, Philippe Varin, Président de la Chambre de Commerce Internationale et Thomas Courbe, Directeur général de la Direction générale des entreprises, s’exprimer sur le sujet. De nombreuses conférences et des ateliers suivront pendant les deux jours, pour aborder en détail tous les enjeux du secteur, de la production au recyclage en passant par les défis à relever, l’approvisionnement en matériaux et l’évolution technique des batteries.

Des industriels locaux incontournables présents à l’événement

De nombreux industriels incontournables du territoire seront ainsi présents à l’événement. Ils réaffirment leur intérêt pour Dunkerque en tant que plaque tournante de la filière batterie. « ProLogium est honoré de participer au Batteries Event 2025, qui réunit des acteurs clés de l’écosystème des batteries de Dunkerque et des leaders d’opinion inspirés pour des échanges éclairés sur l’avenir de la mobilité intelligente et la transition vers le net zéro (ou zéro émission nette, selon ce qui est le plus compréhensible). Nous avons choisi Dunkerque pour notre première gigafactory de batteries à grande échelle en dehors de Taïwan après un processus d’évaluation rigoureux. Le site offre des avantages inégalés en raison de sa proximité avec les principaux marchés automobiles, de l’excellente connectivité mondiale et du soutien des autorités françaises, qui ont favorisé un climat d’investissement favorable. » confie ainsi Catherine Sung, Vice President, Head of Operations, Prologium Technology Europe. Pour Philippe Hatron, Directeur du programme Batteries Orano « il était tout à fait naturel pour Orano et XTC New Energy, au travers de notre projet industriel commun dans le Dunkerquois, NEOMAT, de participer à cet événement majeur pour l’écosystème européen de la Batterie. Nos deux co-entreprises Neomat CAM et Neomat PCAM ont pour vocation de développer une chaîne de valeur intégrée, circulaire et compétitive dans les matériaux de batteries, via deux usines de CAM et de PCAM, complétées, par Orano, d’un projet d’usine de recyclage des batteries en fin de vie et de rebuts des gigafactories. »

« Un territoire emblématique de l’industrie bas-carbone en Europe »

Depuis ses débuts, il y a plus de 3 ans, Verkor agit en faveur de l’autonomie industrielle de l’Europe. À ce titre et plus que jamais, le groupe contribue activement au développement d’une filière de la batterie européenne. « Nous sommes ravis de participer au Batteries Event 2025 pour continuer à écrire l’histoire d’une industrie européenne de la mobilité, aux côtés de l’ensemble des acteurs du secteur. C’est cette ambition qui a guidé notre décision d’implanter notre Gigafactory à Dunkerque, un territoire emblématique de l’industrie bas-carbone en Europe. Fort de nombreux atouts tels qu’un écosystème dynamique, un bassin d’emplois important et des infrastructures de qualité, le Dunkerquois représente le lieu idéal pour mettre en place un projet industriel comme le nôtre. Nous en sommes convaincus, les batteries haute performance et bas carbone produites par Verkor au sein de notre Gigafactory de Dunkerque contribueront au maintien de l’excellence et de l’innovation de l’industrie automobile française et européenne » conclut Benoît Lemaignan CEO et cofondateur de Verkor.