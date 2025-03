Stracker Solar recherche des partenaires europÃ©ens et des projets pilotes pour faire progresser ses systÃ¨mes de suivi solaire deux axes surÃ©levÃ©

Stracker Solar, spécialiste américain de la technologie de suivi solaire à deux axes, recherche activement des partenariats stratégiques à travers l’Europe pour commercialiser ses systèmes de suivi solaire haute performance sur le marché de l’UE. L’entreprise poursuit actuellement des collaborations dans les domaines de la fabrication, de la distribution, de l’installation et de l’octroi de licences de propriété intellectuelle (PI) afin d’accélérer le déploiement conformément aux mandats ambitieux de l’Europe en matière d’énergies renouvelables.

Avec son siège social dans l’Oregon, un État connu depuis longtemps pour ses politiques énergétiques progressistes alignées sur les normes européennes, Stracker Solar propose une solution de suivi solaire conçue pour offrir une efficacité maximale avec une utilisation minimale des terres.

Conçu pour l’efficacité et la flexibilité :

Son système phare, le Stracker, est le tracker solaire à deux axes particulièrement élevé et durable, spécialement conçu pour optimiser la production d’énergie dans les environnements à usages multiples tels que les parkings, les terres agricoles et autres lieux à espace restreint. « Le paysage politique européen évolue rapidement pour soutenir l’expansion de l’énergie solaire, et la technologie de Strack est parfaitement adaptée pour aider à atteindre ces objectifs dans les environnements urbains, agricoles et commerciaux », a déclaré Jeff Sharpe, PDG de Stracker Solar. Les Strackers génèrent jusqu’à 70 % plus d’énergie que les systèmes à montage fixe et nécessitent jusqu’à 99 % de surface terrestre en moins pour une production équivalente. Leur hauteur extrême, offrant une garde au sol de 4,27 mètres, les rend idéaux pour les installations à usages multiples tels que les parkings, les champs agricoles et les zones piétonnières.

Éprouvé aux États-Unis, prêt pour l’UE :

Après des années de tests et de déploiements réussis dans l’Oregon, avec des installations chez un concessionnaire automobile, des fermes familiales, des micro réseaux agrivoltaïques, des fabricants industriels, un cabinet dentaire, une succursale bancaire, un campus universitaire et des sites municipaux. Stracker fait l’objet d’un projet de recherche mené par l’Université d’État de l’Oregon en collaboration avec la coopérative agricole Our Table pour démontrer comment les trackers solaires surélevés constituent un compagnon idéal pour les cultures sensibles à la chaleur dans un monde qui se réchauffe. Stracker est désormais opérationnel en Europe avec des capacités de production établies en Suisse.

Encadré

Points forts du système Stracker

Durabilité

Garantie structurelle de 30 ans

Résistance au vent jusqu’à 193 km/h

Ingénierie parasismique

Résistant à la neige et à la grêle

Maintenance minimale

Adaptabilité

Garde au sol de 4,27 mètres

Prêt pour l’IoT

Compatible avec les chargeurs EV

Microréseau activé

Compatible avec tous les panneaux photovoltaïques

Performance

50 à 70 % de production d’énergie en plus

Certifié UL

Assuré CE

Accélère les objectifs de carboneutralité

www.youtube.com/watch?v=WDSggkcnnic&t=3s