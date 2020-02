Les atouts du module LONGi Hi-MO 4 sur le marchÃ© PV mondial

Le module LONGi Hi-MO 4 avec ses plaquettes M6 (166 mm) tire plutôt bien son épingle du jeu dans le marché photovoltaïque. Certains acteurs émettent pourtant des réserves. LONGi fourbit ses arguments sous forme de questions / réponses !

Pourquoi LONGi a choisi la spécification de plaquette M6 (166 mm) pour le Hi-MO 4 module ?

LONGi : La plaquette M6 (166 mm) procure de nombreux avantages an termes d’économie et de compatibilité, et ce tout au long de la chaîne industrielle de fabrication, de l’amont à l’extrémité aval jusqu’à l’application du système. Pour les économies de coûts du côté du système, la raison fondamentale repose sur l’augmentation de la production du courant qui optimise encore les performances des onduleurs.

Comment le module LONGi Hi-MO 4 a-t-il évolué?

LONGi : Nous avons optimisé la taille de conception du module Hi-MO 4 en début d’année. La taille du module de 72 cellules a été changé en 2094×1038 mm. L’efficacité des modules produits en masse a dépassé les 20% et celle du module 450W a atteint 20,7%. L’amélioration de l’efficacité entraîne de nouvelles économies de coûts de BOS. Les superficies des centrales électriques en sont réduites d’autant.

Quel est l’impact du module LONGi Hi-MO 4 dans la différence de coût du BOS ?

Avec un module de 72 cellules et une plaquette de silicium de 158,75 mm, sur une centrale avec onduleur centralisé et configuration de support fixe, le coût BOS du Hi-MO 4 peut être réduit de 0,65 cents US / W. Bien que la puissance d’un module de 78 cellules soit égale à celle du Hi-MO 4, la réduction du nombre de connexions série entraîne un écart important entre l’économie de son BOS et celle du Hi-MO 4. Dans une centrale utilisant des onduleurs string, le coût BOS du Hi-MO 4 peut être réduit de 0,86 cents US / W en raison de l’augmentation du ratio de capacité.

Le module Hi-MO 4 de LONGi est évidemment plus grand. Peut-il vraiment réduire les frais d’installation ?

LONGi : De toute évidence, un module haute puissance doté de plaquettes M6 (166 mm) déploie une puissance plus élevée avec à la clé des gains de production et des coûts de BOS plus faibles dans les applications pratiques.

L’augmentation la taille et le poids du module rendent-ils l’installation réelle plus difficile?

LONGi : Selon des recherches détaillées, il n’y a pas de différence évidente entre un module Hi-MO 4 et un module conventionnel en termes de manipulation, support supérieur et travaux d’installation. Cependant, en raison de l’augmentation de la puissance d’un seul module Hi-MO 4, le nombre de modules requis est plus faible, ce qui signifie que l’effort d’installation est réduit, l’efficacité améliorée, et la période de construction globale raccourcie, réduisant considérablement les frais globaux de l’installation.

Quelles sont les performances marché du module LONGi Hi-MO 4?

Le succès du module Hi-MO 4 de LONGi est limité de par les approvisionnements. Depuis son lancement, il cumule déjà plus de 10 GW d’ordres cumulatifs et de lettres d’intention. Les expéditions en 2019 ont atteint 1,5 GW. Les projets où le module Hi-MO 4 a déjà été utilisé couvrent, entre autres territoires, toutes les régions de la Chine, du Bangladesh et du Vietnam. Les commentaires des clients et des EPC ont généralement été que des économies importantes ont été constatées dans la plupart aspects du processus de construction. La réponse du marché à Hi-MO 4 a été extrêmement positive. En 2020, la capacité du module dépassera 20 GW, assurant un approvisionnement mondial plus stable.

Après une optimisation continue, le module Hi-MO 4 dispose désormais d’une large production de masse, avec à la clé une nouvelle réduction de poids. Avec l’ajout de la technologie bifaciale, les coûts BOS et LCOE ont également été réduits. Le module LONGi Hi-MO 4 devrait rapidement faire son trou auprès des clients mondiaux, en particulier pour les centrales photovoltaïques à grande échelle et fort investissement.