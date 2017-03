Les listes des laurÃ©ats des AO photovoltaÃ¯ques au sol grandes puissances et autoconsommation dÃ©voilÃ©es

Le jeudi 9 mars, alors que se déroule le salon BePositive de Lyon, Ségolène Royal a désigné les 79 lauréats de la première période de l’appel d’offres pour développer des installations photovoltaïques au sol de grande puissance, pour un volume de 500 MW. L’appel d’offres pour des installations solaires au sol de grande puissance, comprise entre 500 kilowatts crête et 17 megawatts crête, a été lancé en 2016, pour un volume total de 3 000 MW répartis en 3 ans.

Prix moyen pour les projets retenus : 62,5 €/MWh

Ces projets bénéficieront du nouveau dispositif de soutien mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : le « complément de rémunération ». En plus des revenus générés par la vente de l’électricité sur le marché, les producteurs lauréats bénéficieront d’une prime annuelle assurant un niveau de revenus permettant de couvrir les investissements. Le prix moyen pour les projets retenus est de 62,5 €/MWh pour les grandes centrales photovoltaique au sol. Les niveaux des prix d’achat proposés par les candidats dans cette procédure compétitive poursuivent leur baisse rapide.

Par ailleurs, plus de 60% d’entre eux se sont engagés à l’investissement participatif et bénéficieront d’une prime majorée de 3 €/MWh. Un tel engagement reflète un ancrage territorial des projets et un souhait des citoyens et collectivités de s’approprier la production énergétique. La prochaine période de candidature à l’appel d’offres, dont la clôture aura lieu le 1 er juin prochain, porte également sur une puissance de 500 MW.

Lauréats de la seconde période de l’appel d’offres pour installations renouvelables en autoconsommation

Ségolène Royal a par ailleurs sélectionné 62 lauréats de la seconde période de l’appel d’offres pour installations renouvelables en autoconsommation, pour un volume total de 20 MW. La ministre avait lancé en 2016 un appel d’offres pour des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation de puissance intermédiaire comprise entre 100 et 500 kilowatts. Cet appel d’offres inédit a pour vocation l’expérimentation d’un nouveau modèle économique dans lequel des entreprises industrielles, tertiaires et agricoles vont produire et consommer leur propre électricité localement. Toutes les technologies renouvelables sont admises : solaire, petite-hydro, moulins, etc.

Ces projets pourront consommer eux-mêmes l’électricité d’origine renouvelable qu’ils produisent ou bien la valoriser auprès de tiers, et bénéficieront d’une prime à un prix pondéré de 19.35 €/MWh. Les niveaux des primes proposées par les candidats ont baissé très significativement, au bénéfice du consommateur final : la prime moyenne pondérée proposée est divisée par 2 par rapport à la période précédente. Le taux d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres reste lui très élevé, à 97,6%, traduisant une réelle volonté d’utiliser sa propre électricité. Ce taux était sensiblement identique (97.4%) à la première période de l’appel d’offres.

Encadrés

Chiffres clés pour l’AO des grandes installations au sol

Production annuelle estimée : 700 GWh.

460 millions d’euros d’investissements dont 118 millions d’euros de fonds propres.

Rendement moyen des modules : 18 %.

Prix moyen de 62.5 €/MWh pour les installations de puissance comprise entre 5 et 17 MWc

Prix moyen de 68.1 €/MWh pour les installations de puissance inférieure à 5 MWc

Prix moyen de 105.6 €/MWh pour les installations sur ombrières de parking.

Chiffres clés pour l’AO autoconsommation

Production annuelle estimée : 25 GWh.

27 millions d’euros d’investissements dont 9 millions d’euros de fonds propres.

Rendement moyen des modules : 17 %

Prime moyenne de 19.35 €/MWh.

Taux d’autoconsommation moyen de 97.6%.

69% des modules photovoltaïques choisis sont fabriqués en France.

Liste lauréat autoconsommation…