Comwatt fait sa rÃ©volution technologique au salon BePositive : 30 casques de rÃ©alitÃ© virtuels Ã  gagner

« Lors de la création de Comwatt il y a quatre ans, l’autoconsommation était encore à un stade embryonnaire, très méconnue et notre entreprise était presque la seule sur ce marché. A cette époque, en 2013, la plupart des « experts » disaient «cela ne marchera jamais, l’autoconso, je n’y crois pas avant 2020 » » interpelle Grégory Lamotte, fondateur de l’entreprise.

Avec la baisse des prix du solaire et les hausses du prix de l’électricité du réseau, l’autoconsommation s’est démocratisé et selon ENEDIS représente aujourd’hui plus de 50% des nouveaux projets solaires installéset ce n’est que le début car les experts (comme le cabinet Mc Kinsey) annoncent que 70% du solaire en 2020 sera en autoconsommation. Pour accompagner cette croissance fulgurante de ce marché, Comwatt a investit plusieurs millions d’euros en R&D (13 prix d’innovations) afin de consolider sa place de leader Français. « Nous sommes très heureux de présenter aujourd’hui nos dernières technologies lors du salon Bepositive, du 8 au 10 mars, à l’Eurexpo Lyon. Pour fêter cet événement, Comwatt offre 30 casques virtuels à nos visiteurs » poursuit le dynamique chef d’entreprise.

Comment aller plus vite et plus loin ?

Dans un projet en autoconsommation, le prix du module solaire et de l’onduleur pèse de moins en moins lourd et le prix de la main d’œuvre devient le 1er poste de coût pour les installateurs. C’est pour cette raison que Comwatt oriente une grande partie de sa R&D pour simplifier et diminuer le temps d’installation de ses technologies. Car si un installateur met moins de temps pour installer un système, il pourra proposer des prix plus bas et faire davantage de chantier par équipe..tout le monde va y gagner.

Comwatt annonce ainsi la division par 10 du temps de branchement des capteurs de puissance

En poussant au maximum les performances de ses capteurs et actionneurs, Comwatt a réussi a simplifier le travail de l’électricien en charge d’installer sa technologie. Pour arriver à atteindre cette performance Comwatt a travaillé avec ses clients en leur demandant ce que l’entreprise pourrait faire pour qu’ils installent plus vite et plus simplement. Après plusieurs mois de R&D et de tests, cette nouvelle technologie est d’ores et déjà disponible et pourra même s’appliquer aux systèmes installés en 2016.

Comwatt annonce la division par 10 du temps de configuration des objets

Avant il fallait renseigner finement les paramètres des appareils pilotés. Maintenant, avec les progrès technologiques des algorithmes et du machine learning, la configuration se fait en un clic. (cette nouvelle technologie sera disponible dès maintenant pour les béta testeurs et sera en production dès Avril 2017)

Comwatt annonce le pilotage du chauffage central.

Désormais, grâce à la vanne thermostatique connecté à la box Comwatt, il sera possible de piloter un radiateur, pièce par pièce. Cette innovation est d’autant plus intéressante qu’elle permet au consommateur de bénéficier du crédit d’impôt de 30% sur une installation même sans avoir de chauffage électrique. Cette technologie est disponible dès à présent.

