ENGIE remporte prÃ¨s de 78 MW de projets photovoltaÃ¯ques en France

ENGIE, à travers ses filiales ENGIE Green, La Compagnie du Vent, la CNR et Solairedirect, vient de remporter 10 projets photovoltaïques en France représentant 78 MW de puissance installée dans le cadre de l’appel d’offres organisé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Avec ces projets supplémentaires, ENGIE conforte sa position de leader dans le photovoltaïque en France avec, à fin 2016, une capacité installée de 522 MW.

ENGIE, avec l’ensemble de ses filiales, poursuit ainsi sa contribution au développement des énergies renouvelables et à une filière industrielle dédiée en France, créatrice d’activité et d’emplois. Les projets sélectionnés ont tous été élaborés en concertation avec les parties prenantes locales et feront, en priorité, appel à des prestataires locaux.

Ces succès lors d’un appel d’offres national particulièrement compétitif, avec un prix moyen pour les grandes centrales photovoltaïques au sol de 62,5 €/MWh, et un nombre de compétiteurs accru, témoignent de la qualité des dossiers présentés et de la compétitivité du Groupe dans le solaire photovoltaïque et plus largement dans les énergies renouvelables.

Déjà leader dans le solaire, ENGIE est aussi leader dans l’éolien terrestre en France avec 1 730 MW installés, et second acteur hydraulique avec 3 820 MW installés au 31 décembre 2016. Alors que la France s’apprête à tripler sa capacité solaire d’ici 2023, ENGIE souhaite accélérer et augmenter ses parts de marché avec l’objectif d’atteindre 2,2 GW d’ici 2021.

