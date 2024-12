Les laurÃ©ats des TrophÃ©es Enerfip rÃ©compensÃ©s lors de la Nuit des EnR Ã  EnerGaÃ¯a

Le mercredi 11 décembre dernier, le Groupe Enerfip a décerné pour la sixième édition les Trophées Enerfip lors de la célébration de la Nuit des EnR, à l’occasion du Forum EnerGaïa, rendez-vous incontournable des acteurs de la transition énergétique. Julien Hostache, Président et Cofondateur du Groupe Enerfip, a personnellement remis ces trophées, qui visent à saluer les initiatives et réalisations remarquables dans le domaine du financement de la transition énergétique par le grand public. Cet événement, organisé dans une ambiance conviviale et festive, a rassemblé des porteurs de projets et des partenaires déterminés à accélérer la transition énergétique.

Les lauréats des Trophées Enerfip 2024

Lors de cette soirée, 11 porteurs de projets ont été récompensés :

Catégorie Fidélité : Solskin

Catégorie Local : CNR

Catégorie Aveyronnais : Langa

Catégorie Internationale : Laketricity

Catégorie Éclair : Ecair

Catégorie Everest : Amarenco

Catégorie Première fois : Tenea

Catégorie Innovation : Seven

Prix spécial du jury : Mozaïc

Prix du Public : Solges

Catégorie Choupi : Silosun