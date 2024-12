La rÃ©volution des cellules Ã  contact arriÃ¨re by LONGi passe par lâ€™Europe

Lors d’une récente discussion d’experts, Baoshen zhong, président de LONGi, a présenté des informations complètes sur l’orientation stratégique et les innovations de l’entreprise, en mettant particulièrement l’accent sur la technologie de contact arrière (BC). Dans l’interview correspondante, qui s’est déroulée au début du mois de décembre, Baoshen zhong a souligné l’engagement de LONGi à faire progresser la technologie solaire de contact arrière et son impact significatif sur le marché européen.

La discussion intitulée « Toward New Frontiers: BC Symbiosis » s’est tenue à l’Institut de recherche sur l’énergie solaire de Shanghai et a été accueillie par le Sous-Comité solaire de l’Alliance chinoise pour la chaîne d’approvisionnement verte. Pour Baoshen zhong, Président de LONGi, « la technologie des contacts arrière est le moteur des progrès de la technologie solaire ».

Il a également expliqué l’orientation stratégique et les principes de la technologie du back Contact (BC). «La technologie back Contact représente un progrès significatif dans l’efficacité et l’esthétique des modules solaires. Elle impliquerait l’établissement de tous les contacts électriques sur la face arrière des cellules solaires, ce qui réduirait l’ombrage sur la face avant et augmenterait l’efficacité globale du module. En plus d’améliorer les performances, cette caractéristique principale améliorerait également l’apparence des panneaux solaires, les rendant plus adaptés aux installations résidentielles et commerciales ».

Il a également discuté des avantages pour les clients. «Nos modules BC sont conçus pour répondre aux normes de performance et de fiabilité les plus élevées», a-t-il déclaré. En intégrant la technologie BC, LONGi s’efforcerait de fournir aux clients des solutions solaires de pointe qui offrent un rendement énergétique supérieur et une durabilité à long terme.

«Nous sommes déterminés à soutenir la transition énergétique de l’Europe»

Il a parlé de l’importance des partenariats stratégiques et de la collaboration pour faire progresser la technologie solaire. Il a mentionné les efforts en cours de LONGi pour travailler en étroite collaboration avec des partenaires européens afin de stimuler l’innovation et d’étendre la portée des solutions d’énergie solaire. « La collaboration est la clé de notre succès commun », a-t-il fait remarquer. En encourageant des relations fortes avec les parties prenantes de l’industrie, LONGi viserait à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus durable.

Dans l’interview, il a souligné l’engagement de LONGi à fournir des produits et des services solaires de haute qualité à ses clients européens. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de l’entreprise à répondre à la demande croissante de solutions d’énergie renouvelable dans la région. « Nous nous sommes engagés à soutenir la transition énergétique de l’Europe », a déclaré Baoshen zhong. LONGi met l’accent sur la satisfaction des clients et l’amélioration continue afin de garantir qu’elle reste un partenaire fiable pour les projets d’énergie solaire dans toute l’Europe.