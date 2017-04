Les laurÃ©ats des AO photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timents connus dans la matinÃ©e du jeudi 27 avril

Jeudi 27 avril, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations internationales sur le climat, annoncera dans la matinée à l’occasion d’une rencontre avec les entreprises sur les chantiers des énergies renouvelables, de nouveaux appels d’offres pour amplifier la dynamique des renouvelables et poursuivre le déploiement des projets dans les territoires ainsi que les lauréats des appels à projets « petite hydroélectricité » (dont les moulins) et « photovoltaïque sur bâtiments ». Aavec ces annonces, Ségolène Royal en profitera pour faire un point sur les avancées dans chacune des filières des énergies renouvelables.

La rencontre se poursuivra par des interventions des acteurs des énergies renouvelables suivant des thèmes bien définis :

La massification de la filière photovoltaïque grâce aux appels d’offres et résultats de l’appel d’offres sur bâtiments : Daniel Bour (ENERPLAN) et Arnaud Mine (URBASOLAR)

Les énergies renouvelables au service des territoires et des acteurs locaux avec l’autoconsommation : Pascal Marguet (APEX Energies) et Ondine Suavet (My Light System)

La relance de la petite hydroélectricité : Anne Penalba (France Hydro Electricité)

Energies renouvelables et emploi : exemple de création d’une usine éolienne en France avec David Saint-André (POMA)

Regard sur 3 années de développement : Jean-Louis BAL (Syndicat des énergies renouvelables)