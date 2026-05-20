Octopus Energy lance ses Â« Ã©co-sessions Ã©tÃ© Â» et offre des heures dâ€™Ã©lectricitÃ© solaires gratuites Ã  ses clients

AprÃ¨s le succÃ¨s de ses initiatives de sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique cet hiver, Octopus Energy France veutÂ bousculer les habitudes de consommation aux beaux jours Ã©galement. Le fournisseur lance donc ses Â«Â Ã©co-sessions Ã©tÃ©Â Â» et proposera Ã ses clients une dizaine de sessions d’Ã©lectricitÃ© 100% remboursÃ©es (hors abonnement), alignÃ©es sur les pics de production dâ€™Ã©nergie solaire, entre mai et septembre 2026. Lâ€™objectif de ce programme de flexibilitÃ© est triple : Ã©quilibrer le rÃ©seau Ã©lectrique, favoriser les Ã©nergies renouvelables et rÃ©duire la facture des consommateursÂ !

En 2025, la France a perdu 1,6 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire, faute de pouvoir la stocker ou la consommer au bon moment -Â lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 400 000 foyers.

Consommer quand lâ€™Ã©nergie solaire est abondante : la rÃ©ponse aux prix nÃ©gatifs

Et le printemps 2026 est dÃ©jÃ marquÃ© par une frÃ©quence record de prix nÃ©gatifs. Lors des pÃ©riodes trÃ¨s ensoleillÃ©es par exemple, il y a parfois “trop” d’Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau. Lâ€™Ã©nergie nâ€™Ã©tant pas stockable, elle est donc simplement perdue si la demande est trop faible. Pour Ã©viter ce gaspillage, Octopus Energy veut inciter ses clients, via les Ã©co-sessions Ã©tÃ©, Ã dÃ©placer leur consommation lorsque l’Ã©nergie renouvelable est abondante et moins chÃ¨re. Â« Consommer au bon moment est devenu aussi crucial que de consommer moins Â», explique CÃ©line Stein, PDG dâ€™Octopus Energy Â« Avec la multiplication des prix nÃ©gatifs, le rÃ©seau nous envoie un signal : il faut consommer Ã lâ€™instant T. Lâ€™idÃ©e nâ€™est Ã©videmment pas de surconsommer inutilement, mais bien de dÃ©caler les usages Ã©nergivores – comme lancer le lave-vaisselle ou brancher son vÃ©hicule Ã©lectrique – au moment le plus pertinent pour notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Nous rÃ©percuterons cela directement sur nos clients volontaires, en leur offrant littÃ©ralement une partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© consommÃ©e pendant ces pics de production. Â»

Des alertes mail ou WhatsApp qui indiquent les crÃ©neaux de surproduction favorables

Les inscrits aux Ã©co-sessions recevront des alertes mail ou WhatsApp leur indiquant les crÃ©neaux de surproduction favorables Ã la consommation du lendemain, situÃ©s entre 12h00 et 16h00 gÃ©nÃ©ralement.Â Si le client consomme au moins 0,6 kWh de plus quâ€™Ã son habitude (soit lâ€™Ã©quivalent dâ€™un cycle de machine Ã laver) sur le dit crÃ©neau, Octopus lui remboursera 100% de sa consommation d’Ã©lectricitÃ© sur toute la durÃ©e de la session. En plus de cette gratuitÃ©, un systÃ¨me de bonus croissant rÃ©compense la fidÃ©litÃ© des participants : plus un client participe Ã des sessions au cours de la saison, plus sa prime finale (allant jusqu’Ã 10â‚¬ supplÃ©mentaires) augmente. Les clients particuliers dâ€™Octopus Energy sont dâ€™ores et dÃ©jÃ invitÃ©s, sâ€™ils le souhaitent, Ã participer Ã lâ€™initiative.

Â«Â Nous voulons que la flexibilitÃ© devienne un rÃ©flexe pour nos clientsÂ Â»

Si l’accent est dÃ©sormais mis sur le printemps et l’Ã©tÃ©, Octopus Energy s’appuie sur une expertise confirmÃ©e par ses Ã©co-sessions hiver, qui rÃ©compensent financiÃ¨rement, elles, les clients qui rÃ©duisent leur consommation d’Ã©lectricitÃ© pendant les pics de demande. Lors de la derniÃ¨re saison hivernale, le dispositif a permis de mobiliser 110000 participants, et d’Ã©conomiser plus de 23 tonnes de CO2. Ã€ lâ€™issue des 9 sessions rÃ©parties entre novembre 2025 et mars 2026,Â Octopus Energy a reversÃ© 155 000 euros Ã ses clients. Â Â« Avec les Ã©co-sessions hiver et Ã©tÃ©, nous voulons que la flexibilitÃ© devienne un rÃ©flexe pour nos clients : rÃ©duire la consommation quand elle coÃ»te cher au rÃ©seau en hiver, et l’augmenter quand elle est gratuite et dÃ©carbonÃ©e en Ã©tÃ©. Nous misons sur lâ€™intelligence collective pour construire un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus flexible et plus durable Â» conclut CÃ©line Stein.