Les investissements dans les renouvelables ont la cote outre-Manche

L’incertitude sur le Brexit n’affectent pas l’intérêt porté pour les renouvelables au Royaume-Uni. Les investisseurs britanniques considèrent en effet les énergies renouvelables comme le meilleur investissement possible, devant la technologie, la propriété et l’or. Le résultat d’une enquête de GraniteShares !

Dans une enquête menée auprès de 1560 investisseurs britanniques par la société d’investissement américaine GraniteShares, les participants ont été invités à savoir dans quoi investir leur argent s’ils cherchaient à réaliser un gain à long terme au cours de la prochaine année. Quelque 30% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles considéraient les énergies renouvelables comme l’investissement le plus attractif, devant les newtechs en deuxième place (28%) et l’immobilier (25%).

L’enquête a également révélé que les investissements dans les énergies renouvelables sont aussi populaires chez les femmes (31%) que chez les hommes (29%), et sont toujours populaires parmi tous les groupes d’âge. De plus, les énergies renouvelables sont plus systématiquement appréciées dans toutes les tranches d’âge que même les placements favoris traditionnels comme l’or, qui reste demeure le choix préférentiel d’environ un investisseur sur cinq. L’industrie automobile britannique en difficulté a obtenu le pire résultat parmi les investissements interrogés, avec seulement 7% considérant le secteur comme un bon achat.

Commentant les résultats, le PDG de GraniteShares, Will Rhind, a déclaré: «Malgré le contexte d’incertitude du marché sans précédent au Royaume-Uni pour le moment, il est positif de voir autant d’investisseurs avoir des opinions convaincantes pour l’année à venir. La popularité croissante des industries technologiques dont nous prévoyons une expansion continue et l’accent mis sur les énergies renouvelables reflètent l’inquiétude suscitée par les grands problèmes auxquels la planète est confrontée aujourd’hui »

L’enquête contribue à brosser un tableau plus large d’un public fortement favorable aux investissements respectueux de l’environnement. Selon le Department for Business, Energy and Industrial Strategy du Royaume-Uni, le soutien public aux énergies renouvelables a oscillé entre 74% et 85% depuis la première question posée en mars 2012. Seuls 2% des citoyens britanniques s’opposent aux investissements dans les énergies renouvelables.