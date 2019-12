La transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne est ralentie par une rÃ©glementation obsolÃ¨te du rÃ©seau Ã©lectrique

Afin de faciliter et d’accélérer la transition énergétique vers le renouvelable, l’Europe a besoin de politiques gouvernementales fortes pour proposer une règlementation claire et stable nécessaire pour encourager l’investissement privé dans les technologies de flexibilité du réseau en Europe. C’est la principale conclusion du nouveau livre blanc intitulé « Développer la flexibilité : la nouvelle pierre angulaire du réseau électrique », réalisé par Eaton, leader des solutions de gestion d’énergie, et la Renewable Energy Association (association professionnelle du secteur des énergies renouvelables au Royaume-Uni). Ce livre blanc comprend des données de marché, des analyses d’experts et des études de cas réalisées par des analystes et des acteurs de l’industrie, notamment : Bloomberg New Energy Finance (BNEF), REA, Eaton, Drax, Nord Pool, Good Energy et Upside Energy.

Dès le début des années 2020, l’énergie éolienne et solaire dominera la production électrique européenne grâce à plusieurs facteurs : les exigences légales pour répondre à l’accord de Paris sur le climat, la baisse du coût des panneaux solaires et des éoliennes, la hausse des prix du carbone, l’électrification des transports et du chauffage, etc.

La flexibilité doit devenir la nouvelle colonne vertébrale du réseau

La demande d’électricité a toujours varié selon les saisons, le temps et l’heure de la journée. En raison de la croissance de l’énergie éolienne et solaire dans le mix énergétique, l’approvisionnement en électricité sera également de plus en plus variable. Pour éviter des coûts de système plus élevés, la flexibilité doit devenir la nouvelle colonne vertébrale du réseau. Les technologies et les modèles économiques qui favorisent la flexibilité peuvent aider à moduler sa consommation, par exemple en alignant les pics de demande sur celles de l’offre d’énergie éolienne et solaire. Nina Skorupska, directrice générale de la Renewable Energy Association du Royaume-Uni, commente les principales conclusions du livre blanc : « Une réglementation du secteur dépassée, des plans d’infrastructure peu ambitieux ou ambigus et une tarification des réseaux défectueuse ralentissent l’adoption de technologies plus flexibles telles que les batteries de stockage, ou les recharges de véhicules électriques. Cela augmentera les coûts du réseau et surtout peut ralentir la transition vers une énergie à faible émission de carbone. »

« Des tarifs dynamiques devraient être mis en place »

Selon Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de stockage d’énergie chez Eaton France, « Tout l’enjeu aujourd’hui en France et chez nos voisins européens, est de construire un cadre réglementaire clair pour accélérer la transition énergétique. La règlementation doit mettre en place un cadre qui permettra d’accélérer les investissements pour adapter le réseau aux nouveaux usages. ». Il ajoute : « En France, Enedis a installé des compteurs intelligents Linky dans près de la moitié des foyers, des tarifs dynamiques devraient être mis en place grâce à ces nouveaux compteurs. Ces nouveaux tarifs incitent les consommateurs à changer de comportement et à mieux consommer. Cela permettra de mieux moduler la consommation sur le réseau et de mieux gérer les pics de consommations ».

L’étude a dressé une liste des lacunes majeures pour lesquelles les mesures réglementaires pourraient avoir un impact positif et immédiat. Bon nombre des recommandations s’appuient sur l’expérience des marchés nordiques, qui sont les plus avancés en termes de réglementation et de politique gouvernementale en Europe afin d’encourager l’investissement privé dans des systèmes énergétiques intelligents et adaptatifs.

Faiblesse ou inexistence des marchés adaptatifs

La liquidité et l’adaptabilité des marchés est une condition préalable essentielle pour garantir aux investisseurs des flux de trésorerie à long terme. Sur le continent européen, ces marchés n’offrent qu’une visibilité à court terme sur les flux de trésorerie possibles pour les actifs adaptatifs. Il est nécessaire d’adopter une réforme pour assurer des flux de trésorerie prévisibles et à long terme, notamment en combinant des contrats pluriannuels et des adjudications annuelles dont la durée garantie est de plusieurs années.

Inégalité d’accès aux services auxiliaires et aux marchés des capacités

La production et la gestion de l’électricité dépendront de plus en plus de petites centrales éoliennes et solaires décentralisées, de batteries et de chargeurs intelligents pour les véhicules électriques, et non plus de grandes centrales électriques centrales. Toutes ces ressources devraient rivaliser sur un pied d’égalité, y compris sur les marchés d’équilibrage. Dans la plupart des pays européens, la réglementation actuelle du réseau favorise les actifs de production centralisés, par le biais de dispositifs de connexion, d’essai et de mesure, d’exigences de disponibilité, de décotes pour les capacités de stockage et autres coûts administratifs et de seuils minimaux. Ces contraintes pénalisent injustement les agrégateurs de petits actifs répartis sur de grandes centrales électriques.

Développer des chargeurs pour véhicules électriques intelligents et bidirectionnels

Les chargeurs de VE intelligents seront essentiels pour intégrer les énergies renouvelables variables en déplaçant les pointes de consommation vers les périodes de pointe de l’offre. Une tarification intelligente réduirait également le coût du raccordement des VE, en évitant notamment d’avoir à moderniser le réseau local et à construire de nouvelles capacités de production pour répondre à la demande accrue d’électricité liée aux VE. Les dernières réglementations européennes en matière de charge mettent l’accent sur le nombre de chargeurs plutôt que sur leur adaptabilité.

Installation de compteurs intelligents et de tarifs dynamiques pour les consommateurs

Les tarifs dynamiques incitent financièrement les consommateurs à modifier leur comportement, par exemple en passant leur consommation en périodes creuses pour s’adapter au prix du marché. Dans les pays nordiques, le déploiement des compteurs numériques est déjà quasi universel à l’échelle nationale. En France, l’introduction des tarifs dynamiques est en cours avec le programme des compteurs intelligents Linky par Enedis.

