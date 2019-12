GlobalData analyse les principales tendances qui auront un impact sur le secteur de l’Ã©nergie en 2020

Le secteur de l’électricité connaît des changements importants. Alors que 2019 tire à sa fin, Harminder Singh, directeur de l’énergie de la société leader de données et d’analyse GlobalData, examine les principales tendances qui façonneront l’industrie en 2020, allant des véhicules électriques aux accords d’achat d’électricité (PPA). Dans le détail…

Véhicules électriques

“L’adoption des véhicules électriques (VE) devrait se poursuivre sur la trajectoire abrupte observée ces dernières années. Le parc mondial de VE, qui dépassait les 5,1 millions en 2018, devrait atteindre environ 130 millions d’ici 2030 selon les prévisions de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).

«Les gouvernements du monde entier fixent des objectifs pour le déploiement des VE et ces signaux politiques encouragent les acteurs du secteur à investir dans toute la chaîne d’approvisionnement des VE. « En outre, de grands services publics d’électricité tels qu’EDF, E.ON et Enel en Europe ont investi dans l’infrastructure des bornes de recharge pour véhicules électriques, et ce marché est en train de se consolider – une tendance qui devrait se poursuivre. De plus en plus, les compagnies d’électricité collaborent avec les fabricants de véhicules électriques pour renforcer leurs offres dans des domaines tels que la recharge des véhicules électriques, les services de véhicule à réseau (V2G), le stockage d’énergie et les sources d’énergie renouvelables. Les majors pétrolières telles que Shell, BP et Total placent également d’énormes paris sur ce marché par le biais d’acquisitions. »

Numérisation

«Les services publics d’électricité, qui étaient traditionnellement opposés à l’adoption de nouvelles technologies, réalisent maintenant leurs avantages et effectuent de lourds investissements. Une enquête sur les tendances technologiques émergentes menée par GlobalData révèle que la cybersécurité, les mégadonnées, le cloud computing, la robotique et l’Internet des objets (IoT) sont considérés comme les cinq principales technologies qui auront le plus d’impact sur le secteur au cours des trois prochaines années. «La cybersécurité reçoit le maximum d’attention de la part des compagnies d’électricité afin de protéger les réseaux contre les cyberattaques. Les compagnies d’électricité se rendent compte de l’effet paralysant que ces attaques peuvent avoir sur le réseau et sont donc disposées à investir massivement pour se protéger contre elles. »

«Avec toujours plus de données provenant des compteurs des clients, les services publics se concentrent sur l’analyse des données pour la prévision de la charge, la planification de la production, la gestion des pics et la sensibilisation des clients à l’efficacité énergétique. Les mégadonnées et le cloud computing sont des outils utiles qui facilitent ces initiatives. Les modèles cloud aident les services publics à réduire leurs dépenses en capital informatique (CAPEX) et à offrir un nombre illimité d’analyses avancées, tandis que l’IoT aide les entreprises électriques à surveiller et gérer à distance leurs actifs. Les services publics peuvent également effectuer la maintenance prédictive de leurs actifs avec l’aide de l’IoT. »

Stockage de batterie à l’échelle du réseau

«L’installation de stockage d’énergie chez les utilisateurs finaux (producteurs d’énergie renouvelable, opérateurs de réseau et production distribuée) devrait connaître une croissance plus importante en raison du développement du réseau intelligent. Le marché du système de stockage d’énergie par batterie (BESS), estimé à 4,9 gigawatts (GW) en 2018, devrait atteindre 22,2 GW d’ici 2023.

«Les économies de stockage d’énergie dans un large éventail d’applications, associées à la baisse des coûts des systèmes, entraîneront probablement la croissance rapide des solutions de stockage d’énergie des batteries. Les batteries au lithium-ion (Li-ion) sont en train de devenir cruciales pour le stockage de l’énergie, et la croissance croissante des véhicules électriques a entraîné des progrès dans les technologies au lithium-ion et une baisse régulière des prix des batteries au lithium. »

«Plusieurs projets de stockage d’énergie en cours de réalisation ont été accélérés par des programmes d’incitation. Le déploiement devrait s’accroître, un grand nombre de pays optant pour l’utilisation du stockage pour accompagner leur transformation du secteur de l’électricité. Les États-Unis ont présenté plusieurs projets de loi et politiques liés au stockage d’énergie. Le pays dispose de programmes d’incitation complets pour soutenir l’utilisation des batteries. Entre-temps, l’Inde a publié une mission nationale de stockage d’énergie, décrivant l’ambition du pays de devenir un leader du marché dans la fabrication de batteries. De même, la Chine et l’Allemagne exploitent des opportunités pour capitaliser sur le marché croissant des batteries. »

Microgrids

«Les micro-réseaux continueront de faire des percées dans le secteur de l’énergie, tirés par le besoin de résilience, de sécurité énergétique et d’électrification des zones reculées. Cette année, un certain nombre de projets de microréseaux ont été annoncés par des entreprises du monde entier. Des services publics tels que Duke Energy, EDF, Engie et AusNet ont été impliqués dans le développement de projets de microréseaux, dont l’ampleur a également augmenté avec des projets aussi importants que le projet de microgrid Armonia de 100 MW à Palau en Micronésie.

«Les développements politiques ont été encourageants. Par exemple, Hawaï est devenu le premier État à instaurer des tarifs de microréseau. La Californie suit également de près, essayant de promulguer une législation dans ce sens. »

AAE (Accord d’Achat d’Electricité) ou PPA (Power Purchase Agreement) d’entreprises

«Les grandes entreprises signent de plus en plus des AAE avec des producteurs d’énergie pour répondre à leurs besoins en électricité. La plupart d’entre eux sont signés avec des producteurs d’énergie renouvelable, ce qui leur permet d’augmenter la part des énergies renouvelables dans leur consommation totale. Des entreprises telles que Google, Amazon, Facebook et Microsoft ont continué de signer des AAE en 2019 et cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir en raison de l’expansion du marché des centres de données augmentant leurs besoins en énergie. « Des détaillants tels que Tesco et Walmart ont également participé à la signature d’AAE en 2019. La hausse des AAE des entreprises est alimentée par le retrait des tarifs de rachat (FIT) et d’autres incitations pour l’énergie éolienne et solaire couplées à la transition vers les mécanismes d’enchères. Dans ces circonstances, les AAE d’entreprise offrent aux développeurs la possibilité de vendre leur électricité de manière rentable. »