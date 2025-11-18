Les investissements au niveau mondial atteignent 807 milliards USD en 2024 dans les EnR, le solaire PV en pole position

Les investissements mondiaux consacrÃ©s Ã la transition Ã©nergÃ©tique ont atteint un nouveau record de 2,4Â milliards USD en 2024, soit une hausse de 20Â % par rapport Ã la moyenne annuelle de 2022/23. Environ un tiers de ces investissements a Ã©tÃ© dirigÃ© vers les technologies dâ€™Ã©nergie renouvelable, portant les investissements dans les Ã©nergies renouvelables Ã 807 milliardsÂ USD. Des investissements records, mais un ralentissement de de croissance Ã 7,3Â %Â dans les Renouvelables ! Une exception avec le solaire photovoltaÃ¯queÂ : +49%Â !

MalgrÃ© un niveau historique, la croissance annuelle des investissements dans les Ã©nergies renouvelables a considÃ©rablement ralentiÂ : 7,3Â % en 2024, contre 32Â % lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, selon un nouveau rapport publiÃ© par lâ€™Agence internationale pour les Ã©nergies renouvelables (IRENA) et de lâ€™Initiative pour la politique climatique (IPC). Le rapport intitulÃ© Global Landscape of Energy Transition Finance 2025 (Panorama mondial du financement de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ 2025) a Ã©tÃ© publiÃ© Ã la veille de la ConfÃ©rence des Nations Unies sur le climat (COP30) Ã BelÃ©m, au BrÃ©sil. Il vise Ã Ã©clairer les discussions internationales sur les financements et Ã soutenir les dÃ©lÃ©gations en analysant les investissements dans les technologies dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã leurs chaÃ®nes dâ€™approvisionnement, ainsi quâ€™aux tendances rÃ©gionalesÂ et aux sources et instruments de financement.

Le solaire photovoltaÃ¯queÂ : un record de 554Â milliardsÂ USD dâ€™investissements en 2024

Principales conclusionsÂ :

96Â % des investissements dans les Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© dirigÃ©s au secteur de lâ€™Ã©lectricitÃ©, confirmant ainsi une tendance de long terme.

Les investissements mondiaux dans le solaire photovoltaÃ¯que ont atteint un record de 554Â milliardsÂ USD en 2024, soit une hausse de 49Â %.

Les investissements combinÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables, les rÃ©seaux Ã©lectriques et le stockage par batteries ont dÃ©passÃ© les investissements dans les combustibles fossiles en 2024, bien que les dÃ©penses fossiles soient de nouveau en hausse.

Les financements dans la transition Ã©nergÃ©tique ont augmentÃ© Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, mais 90Â % restent concentrÃ©s dans les Ã©conomies avancÃ©es et en Chine, laissant les pays Ã©mergents et en dÃ©veloppement Ã la traÃ®ne.

Â«Â Les investissements dans la transition Ã©nergÃ©tique continuent dâ€™augmenter, mais pas au rythme nÃ©cessaire pour atteindre lâ€™objectif mondial de tripler la capacitÃ© dâ€™Ã©nergie renouvelable dâ€™iciÂ 2030. Les financements des Ã©nergies renouvelables progressent, mais restent fortement concentrÃ©s dans les Ã©conomies les plus avancÃ©es. Alors que les pays se rÃ©unissent Ã la COP30 pour faire avancer la Â«Â Feuille de route de Bakou Ã BelÃ©m vers 1,3Â milliardsÂ Â», il est essentiel dâ€™augmenter les financements en faveur des pays Ã©mergents et en dÃ©veloppement afin dâ€™assurer une transition vÃ©ritablement inclusive et globaleÂ Â» analyse Francesco La Camera, Directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™IRENA. Le rapport de lâ€™IRENA souligne que les Ã©conomies disposent de ressources financiÃ¨res internes pour financer leur transition Ã©nergÃ©tique. A lâ€™inverse, les pays Ã faible revenu dÃ©pendent fortement de soutiens extÃ©rieurs, en raison de marchÃ©s financiers sous-dÃ©veloppÃ©s, dâ€™une faible capacitÃ© budgÃ©taire, de coÃ»ts du capital Ã©levÃ©s et de vulnÃ©rabilitÃ©s liÃ©es Ã la dette entre autres facteurs.

De nouvelles usines apparaissent en dehors des Ã©conomies avancÃ©es et de la Chine

Ã€ lâ€™Ã©chelle mondiale, prÃ¨s de la moitiÃ© de lâ€™investissement total en 2024 a Ã©tÃ© fourni sous forme de dette, majoritairement Ã des taux du marchÃ©. Le reste provient de fonds propres. Les subventions reprÃ©sentent moins de 1Â % des financements. Cette pÃ©nurie de capitaux Ã impact â€“ dette concesionnelle, dons – fait peser un risque dâ€™aggravation des dettes publiques. Â«Â Lâ€™IRENA plaide depuis longtemps pour une utilisation plus stratÃ©gique des financements publics afin de mobiliser les investissements privÃ©s grÃ¢ce Ã des outils dâ€™attÃ©nuation des risques. Mais la forte dÃ©pendance Ã lâ€™Ã©gard des capitaux Ã but lucratif pÃ©nalise les pays en dÃ©veloppement. Lorsque les financements privÃ©s ne suivent pas, le secteur public doit prendre le relais, soutenu par une coopÃ©ration multilatÃ©rale et bilatÃ©rale renforcÃ©e et une augmentation des financements climatiques Â» ajoute Francesco La Camera. Le nouveau rapport de lâ€™IRENA met Ã©galement en Ã©vidence que les investissements dans les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement et la fabrication des technologies de transition Ã©nergÃ©tique reste essentiels, mais trÃ¨s concentrÃ©s. La Chine reprÃ©sente 80Â % des investissements mondiaux dans les usines de fabrication de technologies solaires, Ã©oliennes, de batteries et dâ€™hydrogÃ¨ne entre 2018 et 2024. Cependant, une dynamique positive Ã©mergeÂ : de nouvelles usines apparaissent en dehors des Ã©conomies avancÃ©es et de la Chine, ce qui renforce la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et apporte des bÃ©nÃ©fices socio-Ã©conomiques Ã dâ€™autres Ã©conomies en dÃ©veloppement.

Les investissements dans les usines de batteries ont presque doublÃ© en 2024

Globalement, les investissements dans les usines de production dâ€™Ã©quipements solaires, Ã©oliens, de batteries et dâ€™hydrogÃ¨ne ont diminuÃ© de 21Â %, pour atteindre 102Â milliardsÂ USD en 2024, en raison notamment dâ€™une forte baisse des financements dans le solaire photovoltaÃ¯que. A lâ€™inverse, les investissements dans les usines de batteries ont presque doublÃ©, atteignant 74Â milliardsÂ USD, reflÃ©tant la demande croissante de stockage pour les rÃ©seaux Ã©lectriques, les vÃ©hicules Ã©lectriques et les centres de donnÃ©es. Les investissements directs Ã©trangers, par le biais de coentreprises, de partenariats technologiques ou le partage de connaissances, seront dÃ©terminant pour renforcer la coopÃ©ration internationale et Ã©tendre les capacitÃ©s de fabrication dans les pays Ã©mergents et en dÃ©veloppement, y compris dans le cadre de la coopÃ©ration Sud-Sud. Par ailleurs, des politiques dÃ©diÃ©es sont nÃ©cessaires pour garantir que ces activitÃ©s soient menÃ©es de maniÃ¨re socialement et environnementalement durable et que leurs bÃ©nÃ©fices soient Ã©quitablement rÃ©partis.