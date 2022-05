Les innovations phares de K2 Systems pour 2022

K2 Systems associe ses forces. Cette année, K2 présente un solide éventail de nouveaux produits, de services numériques intelligents interconnectés à la conférence solaire “The smarter E” à Munich. Avec sa nouvelle identité visuelle et ses deux stands (A6.380 et A6.190), K2 présente non seulement de nouveaux systèmes de montage et composants plus flexibles, mais également une série de services numériques plus complets et de plateformes interactives, visant à faciliter le quotidien des professionnels du PV, tant sur le chantier qu’au bureau. Le point sur cette large palette de produits présentés !

Avec des livraisons mensuelles de plus de 400 MW et une capacité de production accrue, K2 maintient sa position parmi les leaders mondiaux des systèmes de montage PV. Les défis et les opportunités pour le secteur sont importants, et nous sommes appelés à les relever. Cela nécessite des liens solides, y compris entre les fabricants, afin d’identifier précisément les besoins des clients et d’y répondre.

Innovations et nouveautés dans le domaine des toitures terrasses : le système polyvalent Dome 6

Le système Dome 6 et ses variantes couvrent la plupart des besoins pour les toitures terrases. Qu’il s’agisse d’un système parallèle (0°) à la toiture, d’un système incliné à 10° ou 15°, avec ou sans fixation à la toiture, avec ou sans sécurité antichute, avec serrage dans les coins des petits côtés ou au niveau des grands côtés des modules, les différentes déclinaisons disposent des mêmes composants et permettent à l’installateur un montage rapide, simple, et flexible. La majorité des modules PV peut donc être installée avec le système Dome 6. Le tapis Mat S, qui sert de couche intermédiaire entre la toiture et les rails de montage, a été amélioré et dispose à présent d‘un revêtement supplémentaire innovant, qui élimine presque totalement la migration des plastifiants. Des surélévations flexibles avec TiltUp Vento et GreenRoof Vento Le système TiltUp Vento est conçu pour une inclinaison de 20°, 25° et 30° et offre un éventail important de possibilités. Il se caractérise par un nombre réduit de composants, différentes possibilités en termes de disposition des modules, un serrage sur le côté court ou long pour les modules les plus grands, et un lestage avec ancrage direct dans le béton ou par le biais de fondations en béton. Le TiltUp Vento est particulièrement adapté dans des régions où les charges de vent sont élevées. Il est disponible depuis peu et peut être planifié avec notre logiciel de dimensionnement K2 Base. Il a déjà été installé en Espagne, en Italie et en Allemagne. Le nouveau GreenRoof Vento de K2 est un produit similaire au système TiltUp Vento, toutefois spécialement conçu pour une utilisation sur toitures terrasses végétalisées. Le GreenRoof Vento est un système flexible : il est ainsi possible d’orienter le module en portrait ou en paysage, avec une inclinaison de 10° ou 15°. Il permet de surélever le module d’environ 38 cm (au plus bas) depuis le sol. C’est un système de montage facile à installer et qui permet de gagner du temps pour les toitures végétalisées.

Innovations et nouveautés dans le domaine des toitures inclinées

• Avec le TileHook, K2 présente un produit permettant le remplacement des tuiles. Combiné au SingleRail 50, ce produit permet de disposer d’un système complet. Le TileHook remplace les tuiles les plus courantes sur le marché et peut être monté avec le SingleRail 50, solution nécessitant moins de fixations. Le traitement des tuiles n’est plus nécessaire et permet de gagner du temps sur le chantier.

• Le CrossHook 3S Long sera bientôt disponible avec un bras plus long et spécialement adapté aux tuiles en terre cuite grand format ou aux tuiles en béton. • Spécialement conçu pour le marché scandinave, le Splice Foot est une nouvelle fixation pour les bardeaux bitumineux.

• Le système RibClamp KL est remplacé par le système Universal KL-Clamp et convient ainsi aux nervures plus larges, que l’on trouve surtout en Afrique du Sud et en Australie.

• La gestion des câbles sur les toits en tôle trapézoïdale est désormais simplifiée grâce au Minimount de PVX Multimount.

• K2 Clamp : un nouvel étrier pour tous les systèmes de toitures inclinées, universel, simple et doté du mécanisme MK2 éprouvé. Toutes les hauteurs de cadre courantes sont couvertes par l’étrier K2 Clamp.

• Le système MiniRail, très demandé, a lui aussi été amélioré et peut désormais être utilisé avec l’étrier K2 Clamp. Il s’agit du système MiniRail 2.0.

• Une nouvelle coopération avec Fischer Profil crée de nouvelles possibilités d’application : Pour des raisons économiques et d’efficacité sur le plan énergétique, K2 Systems et Fischer Profil, fabricant leader dans le domaine de la construction de bâtiments industriels, ont harmonisé et certifié leurs produits. Outre le montage du système SpeedRail sur panneaux sandwich de Fischer Profil devenu possible, les installations solaires peuvent désormais être montées sur les éléments de façade du fabricant avec des fixations K2.

Extension des services numériques

• Les souhaits des clients ont été écoutés afin de pouvoir planifier des projets plus rapidement et plus facilement dans K2 Base.

• L’extension des services numériques de K2 est également rendue possible par une connexion simple et synchronisée. En effet, nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la gestion des comptes, permettant à l’utilisateur de gérer soi-même un compte d’entreprise.

• Planification et gestion simplifiées dans K2 Base : Il est désormais possible de planifier des installations sur des toits en croupe et, grâce à quelques mises à jour du rapport K2 Base, l’installateur obtient à la fin de chaque conception un meilleur aperçu pour une planification et un montage encore plus simples.

• Nouveaux modules d’application et nouvelles langues pour K2 Training : sur la plateforme de formation continue gratuite K2 Training, les débutants et personnes confirmées ont accès à de nouveaux modules de formation interactifs, et, en raison de la forte demande, sont désormais disponibles en italien, en français et en espagnol, en plus de l’allemand et de l’anglais.

• K2 DocuApp reprend la fonction CheckApp : afin que l’installateur puisse saisir simplement les données de CheckApp et faire remonter la documentation du projet de DocuApp directement dans un seul et même espace, les deux fonctions sont désormais intégrées dans la version révisée de K2 DocuApp. En plus de la synchronisation automatique des projets de K2 Base, DocuApp simplifie le quotidien de l’installateur permettant l’enregistrement de toutes les données du projet PV pour son client privé.

K2 crée des opportunités pour de nouvelles connexions

• Avec une nouvelle communauté, K2 encourage les professionnels du PV à créer de nouveaux liens et à échanger des informations. La toute nouvelle communauté K2 offre aux installateurs une plateforme pour échanger des connaissances, poser des questions et partager des expériences avec d’autres professionnels du PV. Grâce aux différents groupes et forums, les installateurs peuvent facilement accéder aux nouveautés, discuter de sujets et tout simplement rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Comme pour tous les services numériques de K2, la connexion fonctionne via le compte d’utilisateur K2. La communauté K2 est gratuite et sera disponible en allemand et en anglais.

• K2 Speakers Corner : le mercredi et le jeudi, à chaque début d’heure, des experts de l’industrie PV partageront leurs réflexions et leurs connaissances sur les grandes tendances du marché et les facteurs de succès, dans le cadre d’un échange avec K2. Willem Haag, Directeur des ventes, Stefan Köhl, Directeur des solutions digitales et Katharina David, Directrice générale de K2 Systems, échangeront sur l’importance des relations de qualité et leurs impacts sur le travail quotidien.

• Le nouveau site web remanié comprend un catalogue de produits numérique complet, et permet une navigation optimisée.

o Le catalogue numérique des produits K2 permet d’accéder facilement à tous les produits des systèmes de montage K2 et aux données techniques correspondantes.

o Avec l’introduction d’un service utilisateur moderne et d’une connexion unique, les installateurs peuvent désormais créer des comptes d’entreprise pour gérer plusieurs projets de manière centralisée et profiter d’une interaction transparente avec tous les outils numériques K2.