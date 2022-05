85 % des FranÃ§ais sont prÃªts Ã  agir pour favoriser lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de la France

Une nouvelle étude réalisée conjointement par Oscaro Power, spécialiste de l’autoconsommation solaire, et l’IFOP confirme l’intérêt des Français pour l’énergie solaire, source d’énergie de plus en plus plébiscitée. L’étude, effectuée auprès d’un panel de 1 000 personnes, met en lumière l’inquiétude des Français face à la crise énergétique actuelle. Enquête !

La crise énergétique actuelle est une préoccupation bien ancrée dans le débat citoyen et qui n’est pas influencée par les conflits actuels. 77 % des sondés affirment ainsi que leurs convictions n’ont pas évolué depuis le début de la guerre en Ukraine et le dérèglement des prix de l’énergie qui en découle. Si 85 % des sondés sont prêts à des changements pour favoriser l’indépendance énergétique de la France, seuls 33 % ont connaissance des actions à mener pour agir efficacement.

69 % prêtes à installer des panneaux solaires chez elles

Une lacune due notamment à un manque de communication de l’État sur le sujet de l’autoconsommation d’énergie via le photovoltaïque. Car les Français ont à cœur de faire évoluer les choses : 69 % des personnes interrogées se disent en effet prêtes à installer des panneaux solaires chez elles. Plus de la moitié des Français sont enclins à agir et à monter eux-mêmes leur kit solaire plutôt que de passer par un installateur professionnel. Une chose est sûre, ils sont habiles et ne craignent pas de réaliser eux-mêmes leur installation. Et si 41 % des sondés ne savent pas quand ils franchiront le pas, une prise de parole claire du gouvernement sur le sujet pourrait faire bouger les lignes et encourager les particuliers à se lancer dans l’autoconsommation énergétique grâce aux panneaux solaires photovoltaïques.