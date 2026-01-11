GreenTech Innovation 2026 : derniÃ¨re semaine pour candidater Ã  lâ€™Appel Ã  Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt

Ã€ une semaine de la clÃ´ture de lâ€™Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt (AMI) pour lâ€™Ã©dition 2026 de GreenTech Innovation, les ministÃ¨res de la Transition Ã©cologique, de lâ€™AmÃ©nagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement invitent les start-up et PME innovantes qui ne lâ€™auraient pas encore fait, Ã candidater pour rejoindre le programme de rÃ©fÃ©rence dÃ©diÃ© aux solutions numÃ©riques et technologiques au service de la transition Ã©cologique. GreenTech Innovation : un programme public au service des solutions dâ€™avenirÂ !

PortÃ© par les ministÃ¨res de la Transition Ã©cologique, de lâ€™AmÃ©nagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement, au sein des Ã©quipes de lâ€™Ecolab du Commissariat gÃ©nÃ©ral au dÃ©veloppement durable (CGDD), GreenTech Innovation est un programme dâ€™accompagnement et de labellisation destinÃ© aux start-up, PME et porteurs de solutions innovantes rÃ©pondant aux grands dÃ©fis environnementaux :

Alimentation et agriculture durables

BÃ¢timent et ville durables

DÃ©carbonation de lâ€™industrie

Eau, biodiversitÃ© et biomimÃ©tisme

Ã‰conomie circulaire

Ã‰nergies renouvelables et dÃ©carbonÃ©es

Innovations maritimes et Ã©cosystÃ¨mes marins

MobilitÃ© durable

PrÃ©vention des risques anthropiques

SantÃ©-Environnement

NumÃ©rique Ã©co-responsable

Finance durable & RSE



Ce programme sâ€™adresse Ã toutes les solutions innovantes et durables de startup et PME (high tech, low tech, et no tech)Â ayant vocation Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©es Ã grande Ã©chelle, notamment en lien avec les politiques publiques de nos ministÃ¨res.

ÃŠtre labellisÃ© GreenTech Innovation : un accÃ©lÃ©rateur de crÃ©dibilitÃ© et de dÃ©ploiement

ÃŠtre laurÃ©at GreenTech Innovation, câ€™est bÃ©nÃ©ficier :

dâ€™un label reconnu par lâ€™Ã‰tat, gage de crÃ©dibilitÃ© auprÃ¨s des partenaires publics et privÃ©s ;

dâ€™un accÃ¨s privilÃ©giÃ© aux administrations et opÃ©rateurs publics, pour tester, expÃ©rimenter et dÃ©ployer les solutions ;

dâ€™un accompagnement sur mesure, mobilisant expertise mÃ©tier, retours terrain et mises en relation qualifiÃ©es ;

dâ€™une visibilitÃ© renforcÃ©e, notamment lors dâ€™Ã©vÃ©nements nationaux comme le MeetUp GreenTech, vitrine annuelle de lâ€™innovation au service de la transition Ã©cologique.

Lors de lâ€™Ã©dition 2025 du MeetUp GreenTech, les start-up labellisÃ©es ont pu prÃ©senter leurs solutions Ã un large Ã©cosystÃ¨me dâ€™acteurs publics, institutionnels, investisseurs et grands groupes, confirmant le rÃ´le structurant du programme dans lâ€™Ã©cosystÃ¨me de lâ€™innovation environnementale.

Â

EncadrÃ©

AMI GreenTech Innovation 2026 : derniÃ¨re ligne droite pour candidater

Â

Lâ€™Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt GreenTech Innovation 2026 est ouvert jusquâ€™au 19 janvier 2026. Les start-up et PME innovantes sont invitÃ©es Ã dÃ©poser leur candidature afin de rejoindre la prochaine promotion et contribuer, par lâ€™innovation, Ã la transformation Ã©cologique de la France.

greentechinnovation.fr/appel-a-manifestation-dinteret/